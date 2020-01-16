09:00 | 16.01.2020
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Зарваниця запрошує учасників війни та їхніх дружин (чоловіків) на безкоштовну реабілітацію

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ЗАРВАНИЦЯ запрошує учасників війни та їхніх дружин (чоловіків) на реабілітацію з 23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року!
Проживання та харчування – безкоштовно.

Декілька обов’язкових умов:
• безпосередня участь у бойових діях;
• бажання ділитись здобутим досвідом та навичками;
• згода працювати над собою;
• відсутність залежності від речовин, що впливають на сприйняття та свідомість.

Зголошуватися за номером телефону – 098-277-20-57 Мар’яна Нищота

Гарного відпочинку, дорогі бійці!

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