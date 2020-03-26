Ця збірка про деталі, котрі не об’єднані нічим, крім як географічною складовою, бо побачені на теренах області, й часовими координатами — створені минулого століття.

Вони мені видаються такими собі привітами з минулого, розкиданими у просторі міста. Завдяки ним постійно чуєш присутність наративу тих, котрі жили тут, котрі будували це місто, наповнювали його.

А чуючи ці голоси, запитуєш себе — а хто я тут? Як на мене цей діалог, чи то пак монолог, важливий. Він творить зв’язок із місцем.

Анна Золотнюк.