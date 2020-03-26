Священник Української Греко-Католицької Церкви Роман Демуш служить в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя, він дуже активно душпастирює в соціальній мережі Instagram. Наразі в о. Романа 9 745 підписників.



24 березня під час прямого ефіру священник запустив на своїй сторінці в Instagram своєрідний гівевей, за правилами якого слід було розмістити в сторіс фото, як сім’я користувача Instagram молиться вервицю, відмітивши о. Романа та зазначивши хештег #домашняцерква.

У якості призу священник запропонував чорну (для переможця-хлопця) або білу (для дівчат) Папську вервицю, які о. Роман привіз свого часу із Ватикану.

Участь у розіграші взяли 180 користувачів Instagram. Шляхом вибору випадкового числа приз виграла @guralzoriana, яка незабаром отримає білу вервицю Папи Римського від отця Романа Демуша.