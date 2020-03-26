В Україні підтверджено 156 випадків COVID-19
(станом на 10:00, 26 березня)
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 156 випадків COVID-19, – повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Випадки виявлено:
Вінницька обл. — 1 випадок;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 2 випадки;
Донецька обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська обл. — 16 (2 летальних) випадків;
м. Київ — 34 випадки;
Київська обл. — 24 випадки;
Львівська обл. — 2 випадки;
Луганська обл. — 1;
Одеська обл. — 4;
Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Чернівецька обл. — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська обл. — 2 випадки.
Усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.