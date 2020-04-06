

Дослідники кажуть, що коронавірус найдовше живе на пластику, сталі та картоні — кілька днів, а ось на міді — близько чотирьох годин.



Латунь — сплав на основі міді, не дивно, що в минулому столітті (і не тільки тоді) дверні ручки виготовляли із цього матеріалу — не тільки коронавірусу на ньому не комфортно.



Це аж ніяк не заклик торкатись латунних ручок чи ігнорувати заходи гігієни. Просто привід показати вам красиві латунні ручки, котрі побачила у різних містечках області.



Здоров’я вам і надхнення.



Анна Золотнюк.

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