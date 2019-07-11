Модерністичні деталі тернопільської вулиці Івана Франка

Ось бачите цей замочок на підвальних гратках? Як на мене, це такий-собі маленький символ модерністичного відтинку вулиці. Він непримітний, але коли запізнаєтеся з ним, постійно будете звертати на нього увагу, коли проходитимете повз.

Так, серед давніших і вигадливіше прикрашених будинків цієї вулиці, стримані в оздобі міжвоєнні споруди можна пропустити. Але це було б не правильно.

Інакше ви не помітете дверей із цікавим геометричним візерунком декоративних ґраток, не побачите рожево-біло-чорну кахлю, проґавите лаконічне декорування фасаду.

Анна Золотнюк.