Принадливий Тернопіль. Чому Марта Журавель любить спальні райони

Коли я говорю про свій улюблений Тернопіль, більшість зазвичай дивується. Бо я люблю спальні райони міста. Це не тому, що я в захваті від «шедеврів» совєцкої архітектури. Це щось глибше за естетику.

Старі вулиці й давня архітектура мене також приваблюють, але для мене вони існують для того, щоб іноді там прогулятися чи показати друзям з інших міст.

А найзатишніше себе відчуваю саме у тихих спальних районах міста — люблю Аляску, Східний, Канаду. Можливо тому, що в таких районах я провела більшу частину дитинства. Мені цікаво ввечері дивитися, на те, як іде життя в маленьких вікнах тих насправді страшних совєцких багатоповерхівок.

І улюблений мій парк також не в центральній частині міста, це парк Національного відродження. Біля нього живу, тому й спогади з ним в мене дуже теплі. Ну і ще він спокійніший і менш людний, аніж центральні. Він чудовий в будь-яку пору року, і хоч зараз буваю там дуже рідко, для мене це місце особливе й близьке.

Якщо говорити про центр Тернополя, то там в мене теж є улюблена частинка. Це Єліся. І навіть склалася асоціація, що молодість закінчиться тоді, коли перестану час від часу там проводити час. Єліся — місце релаксу і розслаблення. Особливе це місце тим, що іноді там дуже відчутний вир життя, особливо під вечір, а іноді дуже спокійно і умиротворено. Дуже люблю споглядати, як сонце ховається за озеро, як вмикаються ліхтарі, як батьки гуляють з дітьми, як люди вигулюють собак. Це те, що там можна побачити найчастіше. Але взагалі, Тернопіль кльовий будь-де і будь-коли. Це ідеальне місто для життя.

Марта Журавель.