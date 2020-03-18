На території храму (УГКЦ) св. Володимира і Ольги, що на “Дружбі” по вулиці Пилипа Орлика, якісь чоловіки ріжуть дерева. Про це повідомляє депутат міської ради Андрій Шкули.

Тут, нагадаю, вже роками є мутнорилий намір вгаратити багатоповерхівку.

Мешканці зібрались аби зупинити роботу, бо ж не кажуть ті роботяги для чого рубають і, яка кінцева мета.

Настоятеля на місці нема. Дяк, який теж рубає, відмовляється пояснити ситуацію та зупинити роботи. Як депутат округу прибув (хоч і карантин) на місце. Територія храму, нагадаю, лише в користуванні церкви і є землею громади. Викликаємо поліцію. Сергій Надал прошу і вас втрутитись в ситуацію, бо ж по троху мітинг збирається.

Нагадаємо, у 2013-2014 роках Тернопіль «гудів» про церкву св. Володимира і Ольги на території якої спочатку масово почали вирубувати дерева, а згодом, вирішили ще й дев’ятиповерхівку будувати. До кого тільки не звертались мешканці прилеглих вулиць. І навіть розпочали збір грошей на добудову церкви, тільки б скасували скандальне будівництво. І писали лист до мера Сергія Надала і до блаженнішого Святослава Шевчука. За цей час відбулись і протести під міською радою, і декілька судів.

За час багатомісячної переписки з місцевою владою мешканці вулиці отримали багато дуже цікавих документів, більшість з яких суперечить один одному. Але у лютому 2014 апеляційний суд став на сторону забудовника.

21 травня 2014 року на виконкомі міської ради скасували рішення згідно якого мали розпочати будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Гетьмана П. Орлика,1а. І на цьому історія мала б завершитися.