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Принадливий Тернопіль. Що особливого у будинку номер 26 на Князя Острозького?

Irena 0 View Прокоментуй!

Між забудової початку минулого-кінця позаминулого століття на вулиці Князя Острозького є цікаві зразки міжвоєнної архітектури минулого століття.

Як ось цей будинок номер 26. Тут класичне для цього стилю вертикальне скління сходового майданчика, на перших поверхах збереглась  чорно-біла плитка. Привертають увагу балясини — подібних у Тернополі мені ще не траплялось.

Цей будинок, можливо, нічим не вражає ззовні, проте органічною сполукою лаконічних ліній. Ось тільки масляна фарба додає такого собі радянського присмаку.

Анна Золотнюк. 

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