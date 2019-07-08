На Тернопільщині жінки, які не поділили межі своїх господарств, відбувають громадські роботи

На початку року дві односельчанки Заліщицького району під час суперечки щодо розподілу меж своїх господарств, заподіяли одна одній умисні тілесні ушкодження. За вчинення ними кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я, жінок було засуджено районним судом до покарання у виді 200 годин громадських робіт.

Громадські роботи, як вид кримінального покарання, полягає у виконанні засудженою особою у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

26 червня 2019 року з метою забезпечення належного виконання вироків Заліщицького районного суду, начальником Заліщицького районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області підполковником внутрішньої служби Віталієм Бурлакою було здійснено перевірку виконання громадських робіт на території Дунівської сільської ради Заліщицького району засудженими громадянками.

На час перевірки засуджені перебували на визначених об’єктах відповідно до затверджених графіків виходу на роботу, складених сільською радою та виконували роботу по благоустрою населеного пункту, документація по відбуванню покарання засудженими ведеться у сільській раді належним чином. За результатами перевірки складено відповідні акти Крім того, під час перевірки засудженим повторно було роз’яснено вимоги Кримінально-виконавчого кодексу України, а саме порядок та умови відбування покарання у виді громадських робіт.

Зі слів відповідальної особи, діловода Дунівської сільської ради Заліщицького району Марії Гліган, стало відомо, що засуджені за час виконання громадських робіт, виконали багато корисної роботи для громади села – прибирали прилеглу територію біля сільського будинку народної творчості, сільської школи та стадіону, обрізали кущові насадження на сільському кладовищі прибирали придорожні смуги села.

Таким чином, можна впевнено сказати, що безоплатна праця сприяє не тільки перевихованню засуджених, а також приносить користь для громади села.

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