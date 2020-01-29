13:36 | 29.01.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

У Тернополі в дітей віком 3-6 років є унікальна можливість створити в мозку другий мовний центр

Redaktor 6 Views Прокоментуй!

АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ МАЛЮКІВ 3-6 р.!

❓А ви знаєте, що у дітей віком 3-6 років є унікальна можливість створити в мозку другий мовний центр? Тобто допомогти дитині оволодіти іноземною мовою на такому рівні, що вона не тільки буде говорити, але й думати іншою мовою.

Будівництво будь-якого будинку 🏘починають із закладання фундаменту🏗. І чим глибший та міцніший фундамент, тим вищий будинок можна побудувати. Правильний підхід при знайомстві з англійською у дошкільному віці – це закладання міцного фундаменту англійської мови на все життя. На цьому фундаменті потім можна зводити будь-яку кількість поверхів🏢, вдосконалюючи рівень володіння англійською. Але закласти цей фундамент потрібно своєчасно і правильно.

❗️Педагоги сімейного клубу «Промінчики» добре знають, як правильно закласти цей фундамент. Як зробити так, щоб дитина не просто знала окремі слова, а вільно говорила цілими фразами. Адже протягом багатьох років діти тут вчаться говорити англійською за авторською методикою В.Мещерякової «I love English», завдяки якій діти вільно говорять і навіть ставлять цілі мюзикли англійською мовою. А відпочиваючи за кордоном, невимушено спілкуються з іноземцями, дивуючи своїх батьків.

Детальніше про особливості вивчення англійської мови в “Промінчиках” читайте тут: http://prominchyky.com.ua/anhliiska-mova/

Приходьте разом з дитиною 5 лютого на безкоштовне відкрите заняття і подивіться, як весело і цікаво проходять у нас уроки – діти навіть не помічають, що вони вчаться, а результат вас здивує!

‼️Формуємо нові групи для дітей 3-5 років.

Хочете записатися на відкрите заняття? Є питання? Дзвоніть 067-353-1432.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *