Тернопільські прокурори, яких звинувачують у хабарництві, відмовляються від захисту?

3 січня у Хмельницьку відбулося чергове судове засідання щодо справи тернопільських прокурорів. За версією слідства заступник прокурора Тернопільської області Антюк І.П., керівник Тернопільскої місцевої прокуратури Сідоров В.М., перший заступник керівника Тернопільської місцевої прокуратури Соколишин В.С., прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Хоменко П.Л. та адвокат Молень Р.Б. вимагали та отримали у Мороз Т.Ю. неправомірну вигоду в сумі 12000 доларів США за закриття щодо неї кримінального провадження.

На судове засідання не з’явились захисники Лукашов Р.С., Матвіяс А.Б., Боднарчук Т.Д., Лиса О.Я., Сідорова І.А. та Сольський В.В.

На адресу суду надійшло клопотання адвоката Матвіяса А.Б. щодо проведення засідання без його участі. Від інших захисників клопотання не надходили. Обвинувачений Антонюк також передав до суду заяву захисника Бондарчука Т.Д. щодо проведення засідання без його участі. Обвинувачений Сідоров повідомив, що його захисник Судорова І.А. зараз знаходиться на навчанні та не здійснює адвокатську діяльність, а захисник Лукашов Р.С. задіяний в іншому судовому засіданні та надіслав клопотання про проведення розгляду без нього, але можливо воно ще не надійшло. Сам обвинувачений не заперечує щоб розгляд відбувався без їх участі та він сам представлятиме себе.

Головуючий суддя Бережний зазначив, що заяви немає, а також запитав як ця ситуація узгоджуватиметься з вимогою КПК, що відмова від захисника може відбуватись лише у присутності захисника. Відводів суду не було.

Рішення суду: відкласти розгляд справи, оскільки відповідно до ст 54 КПК відмова від захисту має відбуватись за присутності захисників. Оскільки справа має певний резонанс, складність та знаходиться під громадським контролем суспільства вимушені відкласти розгляд справи на інший день.

Справу запропонованого розглядати по п’ятницях, оскільки в колегію залучені судді кримінальної та цивільної палат Хмельницького апеляційного суду. Узгоджена дата наступного засідання: 1 лютого 2019 року о 11:30.

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