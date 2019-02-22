Тернопільські двері із замковими каменями (фото)

Нині підібрала ті тернопільські двері, чиї портали оформлені замковими каменями.

Нагадаю, що замковим каменем називають клиноподібний або пірамідальний елемент кладки у вершині склепіння, арки чи плоскої перемички. Його вкладають останнім і він замикає конструкцію — тепер вона здатна витримувати велике навантаження. Замковий камінь часто виступає з площини арки, виділяється розмірами, має орнаментальну або скульптурну обробку, і цим виконує також декоративну функцію.

Це добре видно на цих прикладах. Зверніть увагу на різноманітність замкового каменю. Найцікавіший, мабуть, цей, оздоблений маскароном.

Анна Золотнюк.

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