Економіка повинна зростати темпами до 10% на рік, – Гриценко

Сьогодні, 21 лютого, кандидат у президенти Анатолій Гриценко та Федерація роботодавців України підписали Меморандум про співпрацю.

ФРУоб’єднує майже 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, представляє інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн. людей.

«Просування економічних інтересів – один із напрямків моєї програми. Високі зарплати та пенсії не під вибори, а стабільно. Додана вартість повинна бути тут, робочі місця, гідна зарплата, освіта», – зазначив Анатолій Гриценко.

Кроки, прописані у Меморандумі, засновані на програмі прискореного економічного розвитку, написаної реальним бізнесом і викладеної у Маніфесті роботодавців України.

Серед кроків, закладених у Меморандумі, – збільшення частки переробної промисловості у ВВП до 25% та експорту до 10% у найближчі роки;використання інвестиційних ресурсів для розвитку національної економіки шляхом підтримки вітчизняних виробників;запровадження інвестиційних стимулів, які забезпечать приріст внутрішніх інвестицій до 15% щорічно до 2025 р; реалізація ефективної антимонопольної політики для встановлення конкурентних правил роботи на ринках природних монополій.

«Нинішня економічна модель веде у прірву. Корупцію ніхто не чіпає, монополістів не чіпають, рівних можливостей немає, населення старіє. Рівень боргу збільшується. Загроза постійного дефолту постійно висить, а по факту він давно є. Економічний зріст має бути до 10%», – запевнив Гриценко.

Нагадаємо, восени Анатолій Гриценко підписав Меморандум з Українською радою бізнесу.

Поділіться:











загрузка...