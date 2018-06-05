У Тернополі відбувся екстравагантний гаражний розпродаж

Оновити гардероб, приміряти щось екстравагантне та відпочити мали нагоду ті, котрі в неділю зайшли на Літній гаражний розпродаж, що відбувався біля арт-бару «Коза».

Співорганізаторка розпродажу Таїсія Антонюк:

— Головна мета заходу — потусити в незвичайному форматі, порозглядати речі цікавих людей, знайти щось нове для себе, в тому, що є старим для когось. Розпродаж — можливість звільнитися від тягаря непотрібних речей, отримати кошти за них, або зробити благодійний жест, подарувавши або пожертвувавши річ, для тих, кому це потрібніше.

Це — третій гаражний розпродаж. Таїсія розповідає, що на попередніх обміняла свою шерстяну спідницю на широченні бриджі, отримала в подарунок перстень і капелюх, купила спідницю і гольф за смішні гроші. Відкриттям стали домашні парфуми, а ще незвичні головні убори: капелюхи, кепки і навіть тюрбан.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.