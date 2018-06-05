У дитсадку Чорткова помічниця виховательки поцупила в дітей золоті сережки та хрестик

Правоохоронці встановили, що 32-річна мешканка Чорткова, яка працювала помічницею вихователя в дитсадку міста, грабувала дітей.

Впродовж 7 днів до поліцейських Чорткова звернулися батьки 4 дітей, у яких після візиту в дитсадок зникли золоті прикраси – сережки та хрестик. На злодійку вказали самі діти. Горе-помічниця вихователя у злочині призналася. Сказала, що крадене у дітей золото носила до ломбардів, а виручку тратила на свої потреби.