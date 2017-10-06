Унікальний «День Здоров’я» провели у Тернополі

Чергова зустріч мамочок Club Best Mama відбулась в кафе-барі «Кабачок». Людмила Муринська організувала «День Здоров’я» і запросила спеціалістів, які поділились своїми секретами та дали корисні поради учасницям зустрічі.

“Красива жінка – здорова жінка”

Наталія Савочкіна, практикуючий лікар, розповідала мамочкам про профілактику захворювань молочних залоз. Також вона пояснила важливість самоогляду та періодичного огляду у лікаря-мамолога. Наталія назвала причини виникнення онкозахворювань молочної залози: гормональний збій, травма, порушення роботи щитовидної залози, гінекологічні захворювання, сильні стреси, нездоровий спосіб життя та неправильне харчування. А для профілактики захворювань молочної залози лікар рекомендувала жінкам плавання, рухливий спосіб життя та само огляд на 7 день циклу кожного місяця.

Також лікар розказувала про можливості діагностування та лікування на високому рівні та позитивний результат у випадку вчасного звернення жінок до спеціалістів. Сучасні жінки дуже заклопотані справами і про себе згадують в останню чергу. А при вчасному лікуванні груди будуть збережені, тому не варто боятись звернутись за допомогою.

Під час розмови жінки також задавали питання про молочні залози. І ми ділимось з вами інформацією, яка цікавила багатьох жінок:

Розмір грудей та вага жінки не мають значення і не впливають на ризик виникнення захворювання.

Після закінчення грудного вигодовування у мамочки може ще певний час йти виділення молока. Причиною є виділення гормонів, а також емоційний стан може впливати на кількість і наявність молока (бували випадки, коли молоко з’являлось у подружки чи мами породіллі)

Якщо грудне вигодовування вже припинене, а молоко ще є, то треба виключити його утворення гомеопатичними препаратами.

Пластика грудей (збільшення) підвищує ризик онкозахворювання.

Здорові ніжки вашого малюка

Лілія Проць розповідала, що потрібно робити заради здорових ніжок наших діток. Адже 90 % діток народжуються із здоровими ніжками, а вже за кілька років лікарі діагностують плоско-вальгусну деформацію (плоскостопість). Впливає на розвиток деформації те, що дитина тільки починає ходити, а батьки її одразу взувають у незручне взуття. А для ніжок корисно ходити босоніж, по траві, гальці, коли рецептори стопи задіяні, отримують імпульси. Також Лілія звернула увагу мамочок на те, що у дитини стопа формується до 12 років, ніжка росте швидко, і взуття необхідно змінювати кожні 3-4 місяці. Обирати взуття потрібно зручне, якісне, з невеличким каблучком та твердим зап’ятком. А ортопедичне взуття – це лише те, яке зроблене за індивідуальним замовленням, а не гучна назва.

Також важливо звертати увагу на поставу дитини, адже при порушенні постави у майбутньому можуть виникати проблеми з колінами, тазостегновими суглобами, тазом, хребтом. Для цього має бути постійний контроль за поставою, правильно підібрана висота стільця, столу та відповідний розмір рюкзака, з яким дитина ходить до школи.

Важливо тренувати витривалість дитини, багато ходити, робити фізичні вправи. А зараз, коли є каштани, Ліля радить назбирати їх та помістити в спеціальний мішечок, по якому ходити босими ногами діткам та дорослим.

Фітнес – для тонусу тіла.

Вікторія Безгубенко, енергійний фітнес-тренер, на початку розповіді пояснила жінкам, що якщо нічого не робити, не проявляти фізичної активності, то виникає застій енергії в організмі, потім турбуватимуть болі в спині, ногах, зв’язках, в шиї – остеохондроз.

Вікторія розповіла про різновиди фітнес занять, показувала ряд практичних вправ, котрі можна виконувати в домашніх умовах без тренажерів.

А ще були розвінчані міфи, які виникають у жінок підчас гонитви за стрункістю:

Локально схуднути неможливо (тільки живіт). Сантиметри тіло скидає пропорційно.

Обгортання під час тренувань мають позитивний вплив хіба що на стан шкіри. Жир насправді виходить з сечею та киснем.

Зелена кава та чай для схуднення насправді не дуже корисні для організму та викликають швидкий тимчасовий сумнівний ефект.

Оптимальне середнє скидання ваги – 1-2 кг в місяць. Більше – стрес для організму.

Під час схуднення вага може не зменшуватись, адже жир легший, ніж м’язова тканина.

Під час тренувань жінка не може «розкачатись», без вживання спеціальних добавок. Тому для тих жінок, які нічого не приймають, не загрожує чоловікоподібна фігура.

Фруктова або білкова дієта не допоможе на довший час ефективно схуднути.

Також Вікторія дала пораду, як правильно обрати «свій» вид фізичного навантаження, яке тренування обрати? Насамперед, за вподобанням, треба шукати те, що подобається, вважати на стан здоров’я та протипокази до певних навантажень. Час тренувань також індивідуальний та залежить від біоритму людини. (комусь комфортно тренуватись зранку, комусь – вдень чи ввечері). Тренер – також важлива складова вибору заняття, особливо, при роботі з дітками (він має подобатись, бути авторитетом)

“Стрункість на все життя”

Ліля Фальчук професійно підійшла до пояснення дієти та бажання жінок схуднути. Виявляється, що 95% жінок насправді незадоволені своїм зовнішнім виглядом та прагнуть щось змінити. Але скільки з них щось дійсно роблять?

Часто дієти не працюють, оскільки жінка підсвідомо має різні причини зайвої ваги. І щоб знайти їх та отримати мотивацію, важливо розібратись, а для чого це насправді? Задайте собі запитання, які допоможуть подивитись на ситуацію під різними кутами:

Що я отримаю, коли досягну своєї ідеальної ваги?

Чого не отримаю, якщо не досягну цілі?

Що отримаю, якщо не досягну цілі?

Чого не буде в вашому житті, якщо досягнути цілі?

Також заважають бути стрункими психологічні проблеми – образи, страхи, стид. А от піднесений настрій готовий творити дива!

На стрункість також впливає нормальний гормональний фон, хороший метаболізм / обмін речовин та позитивний настрій.

А нормальна робота організму та метаболізм запускається при простих діях, які може собі дозволити кожна жінка:

Пити чисту воду з розрахунку 30 мл. на 1 кг ваги.

Регулярно харчуватись (5 раз на день)

Вчасно лягати спати (22 година)

Фізична активність, яка більше до вподоби.

Також Ліля поділилась з мамочками секретом, які продукти запускають мотивацію: банани, буряк, малина, зелені яблука. Взагалі, продукти зеленого кольору треба їсти якомога більше, адже вони дають енергію.

Отже, можна зробити висновок: варто лише захотіти, мати правильну справжню мотивацію, і тоді з’являться всі можливості для отримання стрункого тіла, позитивного настрою та задоволення від життя!

“club Best Mama” запрошує мамочок приєднуватись до наступних зустрічей.

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“club Best Mama“– це унікальний проект, який допомагає сучасній жінці бути турботливою мамою і дружиною вдома, професіоналом на роботі, хорошою подругою і повноцінним учасником культурного життя.

Спікери:

Наталія Савочкіна – лікар хірург – онколог, мамолог ТОКОД.

Лілія Проць – сімейний тренер.

Bezgubenko Victoriya – тренер з фітнесу.

Лиля Юзик (Фальчук) – дієтолог-психолог, автор проекту “Магія Перевтілення”, сертифікована ведуча гри “Саторі”, НЛП- практик, мамуся двох діток і просто задоволена життям жінка!!!!

#ЛюдмилаЛукіян