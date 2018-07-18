Як звичайні двері у Тернополі перетворюються у таємничий об’єкт? (фото)
Власне, навіть не двері, а те, як вони формуюють «картинку» баченого.
Двері можна умовно поділити на кілька категорій за типами їхнього відкривання. Деякі не відчиняються ніколи, вони постійно замкнені. Інші бувають відчиненими час від часу. А ось найцікавіша частина те, котра привідкрита.
Вони ніби так і просять зазирнути в під’їзд. Як розпірка в спідниці, приманюють.
Люблю дивитись на композицію, котру формують привідкриті двері та кахля — як на мене, так виходить дуже таємничо, адже, наче й бачиш частину пропонованого, а частину домислюєш — які ще скарби ховаються в глибині.
Анна Золотнюк.