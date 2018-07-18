У Тернополі, намагаючись вчинити самогубство, жінка ледь не вбила родину та підірвала дім

Вчора, 17 липня, у Тернополі в одній з багатоповерхівок на вулиці Пушкіна сталася пожежа. Повідомлення про це до поліцейських та рятувальників надійшло о 20.30, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Вогнеборцям швидко вдалося ліквідувати вогонь, проте було пошкоджено речі домашнього вжитку, обгоріли стіни та стеля в квартирі а також на сходовій клітці.

Як встановили поліцейські, на момент вибуху в помешканні перебували три особи. До реанімаційного відділення із термічними опіками II-III ступенів госпіталізовано власника квартири 1973 року народження та його семирічного сина. Із дiагнозом: отруєння продуктами згоряння природного газу та спроба самогубства в психоневрологічну лікарню ушпиталено жінку. Зі слів господаря квартири, до моменту виникнення пожежі він перебував в одній з кімнат, дружина була на кухні, в коридорі грався син. Чоловік раптом відчув запах газу. Коли забіг на кухню, то побачив, що конфорки газової плити відкриті. Дружина, не мовивши ні слова, пішла, а він перекрив газ та почав відчиняти вікна. В цей момент й сталося загорання. За попередніми даними, жінка неодноразово намагалася вчинити самогубство через проблеми з психікою. Поліцейські встановлюють причину пожежі. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано статтею 270 ККУ.