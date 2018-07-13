Двері у Тернополі з минулого життя (фото)

Будинок номер дванадцять на вулиці Федьковича у списку пам’яток архітектури місцевого значення датований ХІХ століттям. Очевидно, звідтоді ж і ці двері.

Вони важкі, одна частина від старості перехилилась, тому аби відкрити їх, треба прикласти неабияких зусиль. Про давність свідчать і масивні завіси – аби витримати таку вагу, вони мали бути потужними. А ось ручка, на жаль, тут сучасна, тому не викликає сентиментів.

Що найпрекрасніше у цих дверях, то це їхні мінімалістичні візерунки – майже аскетичні, проте це надає їм особливого вигляду. До речі, зверніть увагу на скління вгорі – так до під’їзду проникає світло.

Анна Золотнюк.