17:03 | 1.04.2020
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“Тривалий карантин стане чимось на кшталт сухого закону в США”

Irena 1 Views Прокоментуй!

Думаю, що тривалий карантин стане чимось на кшталт сухого закону в США.


Скоро з’являться підпільні ресторани, кав’ярні та школи. Людей із зав’язаними очима і мішками на головах провозитимуть в секретні місця посеред лісу для вечірок і прогулянок.


За долари можна буде купити все: квиток в нелегальний кінотеатр, музей або виставку.


Макдо надаватиме віп-послугу для мільйонерів – приготування біґ-мака для однієї персони, вночі через чорний вхід.


Мультимільйонерам спеціальна агенція організовує свіжу піцу на відкритій терасі – команда зі ста людей очеплює район, гакери відключають камери спостереження, піцайоло випікає капричозу, поки його сім’я із заліпленими скотчем писками в заручниках.

Перестрілки за свіжу каву, затримання вантажівок з морозивом.
Кров, свіже повітря і джаз.

Володимир Гевко, м. Тернопіль

Джерело: соцмережі

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