“Тривалий карантин стане чимось на кшталт сухого закону в США”
Думаю, що тривалий карантин стане чимось на кшталт сухого закону в США.
Скоро з’являться підпільні ресторани, кав’ярні та школи. Людей із зав’язаними очима і мішками на головах провозитимуть в секретні місця посеред лісу для вечірок і прогулянок.
За долари можна буде купити все: квиток в нелегальний кінотеатр, музей або виставку.
Макдо надаватиме віп-послугу для мільйонерів – приготування біґ-мака для однієї персони, вночі через чорний вхід.
Мультимільйонерам спеціальна агенція організовує свіжу піцу на відкритій терасі – команда зі ста людей очеплює район, гакери відключають камери спостереження, піцайоло випікає капричозу, поки його сім’я із заліпленими скотчем писками в заручниках.
Перестрілки за свіжу каву, затримання вантажівок з морозивом.
Кров, свіже повітря і джаз.
Володимир Гевко, м. Тернопіль
Джерело: соцмережі