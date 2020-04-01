Думаю, що тривалий карантин стане чимось на кшталт сухого закону в США.



Скоро з’являться підпільні ресторани, кав’ярні та школи. Людей із зав’язаними очима і мішками на головах провозитимуть в секретні місця посеред лісу для вечірок і прогулянок.



За долари можна буде купити все: квиток в нелегальний кінотеатр, музей або виставку.



Макдо надаватиме віп-послугу для мільйонерів – приготування біґ-мака для однієї персони, вночі через чорний вхід.



Мультимільйонерам спеціальна агенція організовує свіжу піцу на відкритій терасі – команда зі ста людей очеплює район, гакери відключають камери спостереження, піцайоло випікає капричозу, поки його сім’я із заліпленими скотчем писками в заручниках.

Перестрілки за свіжу каву, затримання вантажівок з морозивом.

Кров, свіже повітря і джаз.

Джерело: соцмережі