18:01 | 1.04.2020
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Новини Тернополя 

Стан пацієнтів з коронавірусом у Тернопільській міській дитячій лікарні

Irena 4 Views Прокоментуй!

Станом на 15:00 1 квітня в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні 10 пацієнтів хворих на СОVID-19, 6 з них – діти
🔷 Стан дорослих пацієнтів – відносно-задовільний
🔷 Стан трьох дітей, які знаходяться в інфекційному відділені – відносно-задовільний, вони очікують виписки
🔷 Стан ще трьох дітей – середньо-важкий з позитивною динамікою.
🔷 Дитину віком 1,5 рочки перевели із реанімаційного в інфекційне відділення лікарні.

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