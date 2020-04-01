Стан пацієнтів з коронавірусом у Тернопільській міській дитячій лікарні

Станом на 15:00 1 квітня в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні 10 пацієнтів хворих на СОVID-19, 6 з них – діти

🔷 Стан дорослих пацієнтів – відносно-задовільний

🔷 Стан трьох дітей, які знаходяться в інфекційному відділені – відносно-задовільний, вони очікують виписки

🔷 Стан ще трьох дітей – середньо-важкий з позитивною динамікою.

🔷 Дитину віком 1,5 рочки перевели із реанімаційного в інфекційне відділення лікарні.

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