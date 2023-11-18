Сьогодні військовий ЗСУ, Заслужений артист України Сергій Андрушко вернувся з війни додому, оскільки в листопаді бійцю виповнилося 60 років.

Зустріти Героя на залізничний вокзал прийшли друзі та колеги з Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. І зустрічали Сергія з оркестром.

Нагадаємо, Сергій Андрушко долучився до територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік прийшов до військкомату як тільки почув про загальну мобілізацію.