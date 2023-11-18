01:00 | 19.11.2023
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У Тернополі з оркестром зустрічали з війни захисника, Заслуженого артиста України Сергія Андрушка (відео)

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Сьогодні військовий ЗСУ, Заслужений артист України Сергій Андрушко вернувся з війни додому, оскільки в листопаді бійцю виповнилося 60 років.

  • Законний. Не догляд за троюрідним дідом і не опікунство над дітьми позашлюбними, а нормальний такий, знаєте, за віком дембель. 20 місяців тривог, посилок, лікарень, вокзалів позаду. Попереду? Просто життя. І так, війна триває… І тепер нарешті я вже поплачу, – ділиться емоціями дружина захисника – Наталя.

Зустріти Героя на залізничний вокзал прийшли друзі та колеги з Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка.  І зустрічали Сергія з оркестром.

Нагадаємо, Сергій Андрушко долучився до територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік прийшов до військкомату як тільки почув про загальну мобілізацію.

 
 
 

Відео та фото Ірини Папуші.

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