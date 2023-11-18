У Тернополі з оркестром зустрічали з війни захисника, Заслуженого артиста України Сергія Андрушка (відео)
Сьогодні військовий ЗСУ, Заслужений артист України Сергій Андрушко вернувся з війни додому, оскільки в листопаді бійцю виповнилося 60 років.
- Законний. Не догляд за троюрідним дідом і не опікунство над дітьми позашлюбними, а нормальний такий, знаєте, за віком дембель. 20 місяців тривог, посилок, лікарень, вокзалів позаду. Попереду? Просто життя. І так, війна триває… І тепер нарешті я вже поплачу, – ділиться емоціями дружина захисника – Наталя.
Зустріти Героя на залізничний вокзал прийшли друзі та колеги з Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. І зустрічали Сергія з оркестром.
Нагадаємо, Сергій Андрушко долучився до територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік прийшов до військкомату як тільки почув про загальну мобілізацію.
Відео та фото Ірини Папуші.