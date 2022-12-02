Влада та відновлювальна енергетика. Тернопіль

Весь світ працює над зменшенням споживання традиційних джерел енергії. В Україні так саме розпочалась така робота. Практично у кожному обласному центрі є програми переходу на сонячну, вітрову енергію, у першу чергу соціальних закладів – шкіл, дитячих садочків, об’єктів соціальної сфери. Витрати на опалення, освітлення є величезним тягарем для бюджету міста, влада би мала це врахувати.

Наприклад у Чорткові така робота ведеться. У Тернополі жодного закладу не обладнано засобами ВЕД, немає навіть демонстраційної моделі. Може так вигідно?

Це питання особисто до п. Надала та Стемковського ( заступника міського голови).

Ще не пізно запланувати хоча би обладнання одного закладу на 2023 рік.

Просимо дослухайтесь.

Довідково: торф не є джерелом альтернативного палива, це є звичайне викопне паливо, так саме як вугілля.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

01.12.2022р.