Молодь Тернопільщини може пройти стажування у Верховній Раді. Відбір відбудеться у два тури

Щоб в’язати участь у відборі, потрібно заповнити електронну форму анкети до 15 листопада 2020 року включно.

Вже 27 листопада буде оголошено рейтинг кандидатів за підсумками оцінювання анкет та прийняте рішення щодо допуску до наступного етапу відбору – співбесіди. Комісія визначить 50 осіб для участі у Програмі та резерв у кількості до 20 осіб.