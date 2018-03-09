Бойовий шлях: Юрій Бойчук з Тернопільщини в Українській Повстанській Армії. Частина третя

Стаття підготовлена на основі матеріалів архівно-кримінальних справ, які зберігаються в Управлінні СБУ Тернопільської області

Згідно інструкції від 14 серпня 1943 року від надрайонованого СБ ОУН, я “Зірка”, Юрій Бойчук, 16 листопада того ж року, заснував Вишнівецьку районову групу СБ №11 до яких входили:

“Дорошенко” – Чимирис Іван Тимофійович, народився в селі Бодаки 06 березня 1896 року. Член ОУН з 1938 року. В УПА поступив у травні 1943 року в сотню “Чіпа”. З 16 листопада керівник слідчого відділу СБ ОУН у Вишнівецькому районі. У цьому відділі мав четверо слідчих. Помер у 1958 році.

“Сокира” – Горбатюк Петро Іванович народився в селі Малий Раковець 14 серпня 1923 року. Член ОУН і УПА з червня 1943 року. З 16 листопада слідчий відділу СБ ОУН у Вишнівецькому районі. Вбитий екаведистами під час облави в селі Діброва 08 грудня 1944 року.

“Кучерявий” – Шандрук Володимир Павлович народився в селі Бодаки 18 січня 1923 року. Член ОУН і УПА з червня 1943 року. З 16 листопада слідчий відділу СБ ОУН у Вишнівецькому районі. Вбитий екаведистами під час облави в селі Снігорівка 15 квітня 1945 року.

“Гак” – Базан Іван Климович народився в селі Гнидава 26 кітня 1923 року. Член ОУН і УПА з червня 1943 року. З 16 листопада слідчий відділу СБ ОУН у Вишнівецькому районі. Доля невідома.

“Чапай” – Борейко Володимир Іванович народився в селі Федьківці 12 вересня 1922 року. Член ОУН і УПА з червня 1943 року. З 16 листопада слідчий відділу СБ ОУН у Вишнівецькому районі. Вбитий екаведистами під час облави в селі Федьківці 05 лютого 1946 року.

Була створена група розвітки СБ ОУН №11 до складу якої були призначенні:

Керівник групи розвітки “Недобитий” Гривас Дмитро Самійлович народився 26 липня 1916 року в селі Малий Кунинець, В ОУН поступив в 1937 році. В УПА з травня 1943 року. З 16 листопада у відділі розвітки керівником СБ ОУН у Вишнівецькому районі. Вбитий екаведистами під час облави в селі Кунинець 18 березня 1944 року.

“Саша” – Бойчук Олександр Петрович народився 18 травня 1926 року в селі Бережці Кременецького району. Член ОУН, вояка УПА з травня 1943 року. Загинув коло села Чайчинці 29 травня 1945 року попавши в облаву енкаведе.

“Журавель” – Безушко Микола Гнатович народився 17 серпня 1918 року в селі Колодно. Член ОУН з 1938 року, член УПА з травня 1943 року в сотні “Чіпа”. Вбитий у Зборівському районі в селі Панасівка 8 липня 1944 року.

“Буланний” – Мавдюк Дмитро Олексійович народився 28 березня 1920 року в селі Олишківці. Член ОУН з 1938 року, член УПА з травня 1943 року в сотні “Чіпа”. Вбитий під час перестрілки з військовими винищувального батальону в Раковецькому лісі 18 вересня 1944 року.

“Богдан” – Олійник Андрій Олексійович народився 16 травня 1922 року в селі Мухавець. Член ОУН з 1941 року, член УПА з травня 1943 року. Вбитий під час облави енкаведистів в селі Федьківці 05 лютого 1945 році.

Був створений відділ жандармерії СБ ОУН №11 до складу якої були призначені:

Командир відділу жандармерії “Муха” – Володимирський Фотій Миколаєвич народився 23 червня 1924 року в Вишнівці. Член ОУН і УПА з квітня в сотні “Чіпа”. У липні 1944 року перебував у сотні “Наливайка”. Воював на Холмщині захищаючи українців від злочинів Армії Крайової. Заарештований 19 березня 1945 року. Засуджений 10 січня 1946 року на десять років позбавлення волі. З 1978 року проживав в Івано-Франківській області.

“Байда” – Данилюк Іван Федорович народився 26 вересня 1924 року в селі Коханівка. Член ОУН і УПА з травня 1943 року. 18 жовтня 1944 року був поранений у селі Чайчинці і відправлений у РВ НКДБ в Вишнівець. Через три дні йому вдалося втекти з під варти і перебрався на Захід Європи. Потім емігрував у США.

“Борець” – Ніколюк Іван Прокопович народився 24 липня 1914 року в селі Великий Раковець, проживав в селі Діброва. Член ОУН з 1936 року в УПА з травня 1943 року. Загинув коло села Діброви під час облави енкаведистів, спочатку був поранений а потім застрелився.

“Троян” – Білик Федір Степанович народився в селі Діброва 28 лютого 1921 року. Член ОУН з 1939 року, в УПА з травня 1943 року. Загинув в травні 1946 року під час облави енкаведистів у селі Старий Олексенець.

“Меркур” – Степанюк Демян Микитович народився в селі Решнівка 9 травня 1921 року. Член ОУН з 1939 року, в УПА з травня 1943 року в сотні “Чіпа”. Загинув коло Раковецького лісу під час облави енкаведистів 19 квітня 1944 року.

“Бук” – Олійник Юрій народився 14 березня 1915 році в селі Шимківцях.Член ОУН з 1939 року, в УПА з травня 1943 року в сотні “Чіпа”. Загинув 15 жовтня 1944 року в селі Шимківці під час облави екаведистів.

Був створений відділ звязку з інформаторами СБ ОУН №11 до складу якої були призначені:

Командиром відділу звязку з інформаторами був “Орлик” – Янюк Степан Васильович, народився 4 березня 1917 році в селі Колодно. Навчався у Вишнівецькій ремісничій школі, володів польською та німецькою мовами. Працював у гміні села Заруддя. Призваний до лав радянської армії у вересні 1940 році. Потрапив у німецький полон. Перебував у концтаборі у Польщі. У вересні 1942 року втік додому. Член ОУН з 1938 року, в УПА з травня 1943 року в сотні “Чіпа”. Загинув 3 квітня 1944 року на Великдень на хуторі біля Шимковецького лісу під час облави екаведистів. Похований у родинному селі.

“Ігор” – Мельничук Захар Захарович народився у селі Старий Вишнівець 12 травня 1911 року. Член ОУН з 1937 року. В УПА з травня 1943 року. Загинув у схроні в селі Федьківці 20 серпня 1944 року від гранати кинутої військовим з винищувального батальону.

“Явір” – Киричок Василь Максимович народився в селі Олишківці 23 жовтня 1925 року. Член ОУН, вояка УПА з травня 1943 року. Сотня “Чіпа”. Загинув 20 червня 1944 року під час облави енкаведистів відстрілюючись від ворога і останню кулю випустив в себе, щоб не здатися живим ворогам.

“Корок” – Галенда Василь Семенович народився в селі Заруддя 28 березня 1924 року. Член ОУН, вояка УПА з травня 1943 року. Сотня “Чіпа”. Загинув 16 липня 1945 року під час облави енкаведистів у Раковецькому лісі. Вбитого Василя енкаведисти привезли у Вишнівць і у ночі мертве тіло закопали коло польського кладовища.

“Юрко” – Казмірчук Антін Фомич народився в селі Коханівка у 1924 році. Член Юнацької ОУН. Вояка УПА з травня 1943 року. Заарештований під час сутички з екаведистами РВ Вишнівця 03 травня 1945 року. Засуджений 28 липня 1945 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 10 років ВТТ із конфіскацією майна. Покарання відбував у місті Воркута (Росія). Помер 11 серпня 1995 року.

Під моїм керівництвом на цей період в СБ №11 було 34 станичних СБ. Загальна кількіть в СБ ОУН №11 було на цей час 186 людей. Всі документи, а саме звіти СБ, я відправляв надрайоновому СБ “Палію” який мав двох заступників, “Кайдаш” і “Смок”. На цей час Вишнівецький районний відділ ОУН мав шифрований код №21.

Районованим ОУН Вишнівеччини був “Кобець”. “Савич”, “Карпенко”, “Булава” – Левенецю Юхим народився 4 травня 1920 року в селі Федьківці. В ОУН з 1938 року. Навчався у Вишнівецькій рільничій школі. Попав в засаду винищувального батальону на Лановеччині 13 серпня 1946 року, протягом двох годин відстрілювався і був закиданий гранатими. Місце поховання невідоме.

Районовий комендант ОУН №21 по господарській частині “Клепка”, “Залізняк”- Маліголовка Федір Манвійович народився в селі Старий Вишнівець 7 березня 1921 року. Навчався у Вишнівецькій сільскогосподарській школі. Член ОУН з 1941 року. Вояка УПА з травня 1943 року, сотня “Чіпа”. Загинув 13 січня 1947 року коло села Лози, недалеко річки Горинь попавши на засаду солдатів Вишнівецького винищувального батальону.

Заступник районованого коменданта ОУН №21 по господарській частині “Спокійний” – Денисюк Григорій Макарович народився 1920 році в селі Коханівка.

За заготовку продуктів харчування у Вишнівецькому районі відповідав “Літо” – Дячина Іван Томович народився в селі Бодаки 27 вересня 1920 року. Поступив в ОУН і в УПА в червня 1943 року. Загинув 26 лютого 1945 року коло село Манево попавши на засаду винищувального батальону і мертвим був доставлений у Вишнівець. Закопаний коло польського кладовища у Вишнівці.

За постачання зброї та боєприпасів для вояків УПА на Вишнівеччині відповідав “Грім” – Зубак Варфоломій Іванович народився 18 квітня 1920 року на хуторі Підлісний коло села Решнівки. Член ОУН з 1939 року, вояка УПА з квітня 1943 року в сотні “Чіпа”. 02 червня 1944 року попав з групою бійців УПА в засаду і був поранений. Без свідомості енкаведисти спочатку доставили у Вишнівець, а потім підлікувавши відправили в Кременець, а дальше в Дубненську тюрму. Засуджений 08 липня 1944 року ВТ військ НКВС у Тернопільській області на 15 років каторжних робіт. Помер у тюрмі 10 жовтня 1945 року.

За розбудову схронів на території Вишнівеччини відповідав “Чесний”, “Вірний ” – Росічкий Данило Пилипович народився 6 жовтня 1912 року в селі Малий Кунинець . Член ОУН з 1937 року в УПА з квітня 1943 року. Неодноразово був поранений під час боїв з німцями та енкаведистами. Загинув 25 липня 1950 року, поранений застрелився, коло села Малий Олексенець Почаївського району. Мертвим доставлений енкаведистами до Почаєва, а потім десь закопали у невідомому місці.

Мобілізаційним відділом ОУН – УПА на Вишнівеччині відповідав “Сагайдачний” – Стьопа Степан Іванович народився 8 січня 1921 року в селі Коханівка. Член ОУН з 1941 року. В УПА з травня 1943 року. Загинув між селами Чайчинці та Снігурівка Лановецького району 20 травня 1945 року під час перестрілки з енкаведистами. Похований в селі Гнидава.

Відділом пропоганди ОУН на Вишнівеччині керував “Оса” – Ящук Михайло народився 1911 року. Загинув 24 травня 1946 року коло села Малий Раковець під час бою з енкаведистами. Тіло забрали до Вишнівця та виставили коло костела. Потім закопали на старому кладовищі села Загороддя.

(Продовження буда)

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ