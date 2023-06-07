Близько 110 юних спортсменів зі школи «Екстрім» змагалися за медалі
Близько 110 юних спортсменів Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Екстрім» взяли участь у чемпіонаті міста з катання на роликах та скейтах.
3 червня у парку імені Тараса Шевченка відбувся Чемпіонат міста Тернополя з катання на роликах та скейтах. Захід був приурочений пам’яті ініціатора заснування спортивної школи «Екстрім», почесного громадянина Тернополя Володимира Ліщука.
Учасники демонстрували свої вміння в проходженні паралельних трас на роликах та скейтах. Спортсмени змагалися , проходячи дві спроби кваліфікації та фінальні заїзди.
За результатами змагань визначено переможців та призерів у кожній з категорій, зокрема:
Ролики:
Дівчата 2016 р.н. і молодші
🥇 1 – Рибакова Леся
🥈 2 – Олійник Вікторія
🥉 3 – Денчик Катерина
Дівчата 2015 р.н.
🥇 1 Хома Марія
🥈 2 – Греса Наталія
🥉 3 – Яцків Дарина
Дівчата 2013-2014 р.н.
🥇 1 – Гончарук Ірина
🥈 2 – Баб’як Дарія
🥉 3 – Галушка Христина
Дівчата 2011-2012 р.н.
🥇 1 – Бондарук Софія
🥈 2 – Хома Вікторія
🥉 3 – Водовіз Вікторія
Дівчата 2010 р.н. і старші
🥇 1 – Заяць Олена
🥈 2 – Гуля Катерина
🥉 3 – Домбровська Марія
Юнаки 2015 р.н. і молодші
🥇 1 – Любінський Тихомир
🥈 2 – Собчак Станіслав
🥉 3 – Собчак Святослав
Юнаки 2013-2014 р.н.
🥇 1 – Голік Михайло
🥈 2 – Кушик Платон
🥉 3 – Олійник Олександр
🥉 3 – Гудзь Марк
Юнаки 2011-2012 р.н.
🥇 1 – Мигаль Матвій
🥈 2 – Любінський Данислав
🥉 3 – Іващук Дмитро
Юнаки 2010 р.н. і старші
🥇 1 – Семенишин Олександр
🥈 2 – Новаківський Артур
🥉 3 – Дорош Арсен
Скейти:
Дівчата 2014 р.н. і молодші
🥇 1 – Заікіна Анастасія
🥈 2 – Заікіна Анна
🥉 3 – Римар Дарина
Видойник Злата
Юнаки 2014 р.н. і молодші
🥇 1 – Брайляк Олександр
🥈 2 – Лопійчук Дмитро
🥉 3 – Чоловський Тимофій
Дівчата 2012-2013 р.н.
🥇 1 – Гаврилюк Тетяна
🥈 2 – Петрук Яна
🥉 3 – Козак Вероніка
Юнаки 2012-2013 р.н.
🥇 1 – Скульський Вадим
🥈 2 – Александрович Денис
🥉 3 – Плахцінський Едвард
Дівчата 2011 р.н.
🥇 1 – Видойник Роксолана
🥈 2 – Андрейчук Кароліна
🥉 3 – Слободянюк Софія
Дівчата 2010 р.н. і старші
🥇 1 – Велюш Людмила
🥈 2 – Сакало Христина
🥉 3 – Митражик Ангеліна
Юнаки 2010 р.н. і старші
🥇 1 – Подвірний Андрій
🥈 2 – Максимчук Артем
🥉 3 – Серьогін Костянтин
Спортсменів нагородили медалями, грамотами управління та солодкими подарунками.
👏Дякуємо за сприяння Park Ternopil КП “Об’єднання парків культури та відпочинку м. Тернополя”, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення
Організатори змагань: Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР та Спортивна школа “Екстрім” м.Тернопіль.