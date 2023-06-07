Близько 110 юних спортсменів зі школи «Екстрім» змагалися за медалі

Близько 110 юних спортсменів Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Екстрім» взяли участь у чемпіонаті міста з катання на роликах та скейтах.

3 червня у парку імені Тараса Шевченка відбувся Чемпіонат міста Тернополя з катання на роликах та скейтах. Захід був приурочений пам’яті ініціатора заснування спортивної школи «Екстрім», почесного громадянина Тернополя Володимира Ліщука.

Учасники демонстрували свої вміння в проходженні паралельних трас на роликах та скейтах. Спортсмени змагалися , проходячи дві спроби кваліфікації та фінальні заїзди.

За результатами змагань визначено переможців та призерів у кожній з категорій, зокрема:

Ролики:

Дівчата 2016 р.н. і молодші

🥇 1 – Рибакова Леся

🥈 2 – Олійник Вікторія

🥉 3 – Денчик Катерина

Дівчата 2015 р.н.

🥇 1 Хома Марія

🥈 2 – Греса Наталія

🥉 3 – Яцків Дарина

Дівчата 2013-2014 р.н.

🥇 1 – Гончарук Ірина

🥈 2 – Баб’як Дарія

🥉 3 – Галушка Христина

Дівчата 2011-2012 р.н.

🥇 1 – Бондарук Софія

🥈 2 – Хома Вікторія

🥉 3 – Водовіз Вікторія

Дівчата 2010 р.н. і старші

🥇 1 – Заяць Олена

🥈 2 – Гуля Катерина

🥉 3 – Домбровська Марія

Юнаки 2015 р.н. і молодші

🥇 1 – Любінський Тихомир

🥈 2 – Собчак Станіслав

🥉 3 – Собчак Святослав

Юнаки 2013-2014 р.н.

🥇 1 – Голік Михайло

🥈 2 – Кушик Платон

🥉 3 – Олійник Олександр

🥉 3 – Гудзь Марк

Юнаки 2011-2012 р.н.

🥇 1 – Мигаль Матвій

🥈 2 – Любінський Данислав

🥉 3 – Іващук Дмитро

Юнаки 2010 р.н. і старші

🥇 1 – Семенишин Олександр

🥈 2 – Новаківський Артур

🥉 3 – Дорош Арсен

Скейти:

Дівчата 2014 р.н. і молодші

🥇 1 – Заікіна Анастасія

🥈 2 – Заікіна Анна

🥉 3 – Римар Дарина

Видойник Злата

Юнаки 2014 р.н. і молодші

🥇 1 – Брайляк Олександр

🥈 2 – Лопійчук Дмитро

🥉 3 – Чоловський Тимофій

Дівчата 2012-2013 р.н.

🥇 1 – Гаврилюк Тетяна

🥈 2 – Петрук Яна

🥉 3 – Козак Вероніка

Юнаки 2012-2013 р.н.

🥇 1 – Скульський Вадим

🥈 2 – Александрович Денис

🥉 3 – Плахцінський Едвард

Дівчата 2011 р.н.

🥇 1 – Видойник Роксолана

🥈 2 – Андрейчук Кароліна

🥉 3 – Слободянюк Софія

Дівчата 2010 р.н. і старші

🥇 1 – Велюш Людмила

🥈 2 – Сакало Христина

🥉 3 – Митражик Ангеліна

Юнаки 2010 р.н. і старші

🥇 1 – Подвірний Андрій

🥈 2 – Максимчук Артем

🥉 3 – Серьогін Костянтин

Спортсменів нагородили медалями, грамотами управління та солодкими подарунками.

👏Дякуємо за сприяння Park Ternopil КП “Об’єднання парків культури та відпочинку м. Тернополя”, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення

Організатори змагань: Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР та Спортивна школа “Екстрім” м.Тернопіль.