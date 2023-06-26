Поліцейські попереджають про шахрайство під виглядом соціальних виплат

Понад 30 тисяч гривень втратила жителька Бучацької громади, перейшовши за фейковим посиланням про виплати одноразової грошової допомоги від держави усім українцям. Про факт шахрайства, вчиненого щодо неї, жінка повідомила співробітників Бучацького відділення поліції.

Як встановили правоохоронці, потерпіла у соціальній мережі «Facebook» знайшла інформацію про соціальні виплати. Перейшла за вказаним у оголошенні посиланням та ввела на невідомому сайті свої персональні дані, а також номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Після чого з її картки були незаконно списані понад 30 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області бути пильними та дотримуватися наступних правил безпеки:

– отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

– не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

– не розголошувати конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім та не вводити персональну інформацію на невідомих сайтах;

– у разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронним органам.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області