Музей хліба, 2500 кг гарбузової каші та допомога «Азову»: як пройшов фестиваль в «Агроленді»

У неділю, 4 жовтня, в етнопарку сімейних вражень «Агроленд» у селі Великий Ходачків на Тернопільщині відбувся Благодійний фестиваль хліба та гарбуза. Захід поєднав гастрономію, українські традиції, трипільську культуру, музику, розваги та благодійну складову.

Однією з головних гастрономічних подій стало приготування великої порції гарбузової каші. Загалом на фестивалі зварили 2500 кілограмів страви.

До приготування долучився журналіст і телеведучий Костянтин Грубич.

«По-перше, гарбуз — це дуже красивий витвір природи. По-друге, це центр літератури. Олена Пчілка написала на віки-віків: “Ходить гарбуз по городу, питається свого роду: чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?”. Це символ України», — зазначив Костянтин Грубич.

Окремою частиною фестивалю стала локація, присвячена трипільській культурі. Тут гостям показували авторські вироби, стилізовані під трипільські, а також оригінальні предмети, яким близько шести тисяч років.

Відвідувачі могли власноруч спробувати розтерти зерно на зернотерці, побачити виготовлення кераміки за історичними зразками та долучитися до тематичних майстер-класів.

Ще однією новинкою фестивалю стало відкриття музею хліба. У ньому зібрали старовинні знаряддя праці, які українці використовували під час роботи в полі та випікання хліба. Серед експонатів — жорна, лопати для печі та обрядові хліби.

Тут відвідувачі музею можуть побачити старовинні жорна та спробувати власноруч виготовити на них борошно.

У межах фестивалю гостям також представили кілька видів хліба, зокрема цільнозерновий, житньо-пшеничний із гарбузовим насінням і льоном, гречаний та пшеничний. Окремою новинкою став гарбузовий хліб на основі гарбузового пюре з гарбузовим насінням.

Про його появу розповіла Тетяна Чайківська.

«Дівчата вивчали, що раніше хліб люди випікали, і гарбуз часто використовували в приготуванні їжі, зокрема і в хлібі. Тому ми спробували відтворити такий хлібчик. Я думаю, він нам вдався, і люди скуштують», — сказала вона.

Засновник «Агроленду» Іван Адамович Чайківський розповів, що цього дня гостям запропонували п’ять видів хліба для дегустації та продажу.

«На сьогодні ми маємо для дегустації і продаж п’ять видів хліба. Це хліби на заквасці. Є цільнозерновий, із цільнозернового борошна. Є житньо-пшеничний, з гарбузовим насінням, з льоном. Є гречаний, з гречаного борошна, пшеничний. І наша новинка, фаворит сьогоднішнього дня і сьогоднішнього свята — це гарбузовий хлібчик на основі гарбузового пюре з гарбузовим насінням всередині», — розповів Іван Чайківський.

Він додав, що окремо планують проводити свято хліба після завершення збору врожаю, а також свято гарбуза.

«Цього року ми об’єднали ці два величних українських свята. Але в нас обов’язково буде свято хліба окремо — це коли ми зберемо врожай, і тоді будемо святкувати свято хліба. І окремо буде свято гарбуза», — зазначив Іван Чайківський.

За його словами, фестиваль також мав нагоду нагадати про працю людей, завдяки яким на українському столі є хліб.

«Ми сьогодні повинні дякувати нашим хліборобам, нашим аграріям, усім тим, хто трудиться для того, щоб ми могли сьогодні з вами брати і казати, який смачний наш український хліб», — сказав він.

Окрему увагу на фестивалі приділили історії українського хліба. За словами Івана Чайківського, його традиція сягає тисячоліть, а трипільська локація дозволила показати відвідувачам, як могли працювати із зерном та випікати хліб у давнину.

«Глибина українського хліба, історія українського хліба сягає 6–6,5 тисяч років. Трипілля вже хліб пекло, коли піраміди ще не були побудовані», — зазначив він.

На фестивалі також можна було постріляти з лука, долучитися до майстер-класів та взяти участь у гарбузових перегонах — перевозити гарбузи на тачках. Для переможців передбачили призи.

Окремою частиною фестивалю став «Мотошлях вдячності». Колона мотоциклістів вирушила з «Агроленду» до Тернополя і повернулася назад до етнопарку.

60 костюмів для «Азову»

Благодійною складовою фестивалю опікувався благодійний фонд «Покрова». Під час заходу фонд передав 12-й бригаді спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» 60 антитепловізійних костюмів українського виробництва загальною вартістю 960 тисяч гривень.

Директорка БФ «Покрова» Любов Вовк розповіла «Погляду», що кошти на закупівлю спорядження збирали під час благодійних заходів, які протягом року відбувалися в «Агроленді». Зокрема, гроші надходили з благодійних аукціонів під час концертів за участю «Чикаго-Катоші», Наді Дорофєєвої та «Лісопетного батальйону», спільного з представниками «Азову» аукціону, благодійної ярмарки під час фестивалю молока, донатів за QR-кодом на рахунок «Азову», а також коштів від квитків на благодійні концерти.

За її словами, таке спорядження використовують «азовці» та інші українські військові під час евакуації поранених, виконання снайперських і ротаційних завдань, а також пересування відкритою місцевістю. Костюми мають допомагати військовим бути менш помітними для тепловізійного обладнання.

Світлини Іванки Гошій