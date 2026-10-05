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Новини Тернополя 

У Тернополі водійку Land Rover зупинили через три порушення

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Днями у Тернополі патрульні зупинили автомобіль Land Rover, у якому виявили одразу кілька порушень.

Пасажир перебував у салоні непристебнутим, а під час руху тримав однорічну дитину на руках на передньому сидінні. Крім того, автомобіль не був зареєстрований в установленому законом порядку.

За виявлені порушення патрульні склали на кермувальницю відповідні адміністративні матеріали та провели профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху та дбати про безпеку себе і своїх близьких.

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