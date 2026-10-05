У Тернополі водійку Land Rover зупинили через три порушення

Днями у Тернополі патрульні зупинили автомобіль Land Rover, у якому виявили одразу кілька порушень.

Пасажир перебував у салоні непристебнутим, а під час руху тримав однорічну дитину на руках на передньому сидінні. Крім того, автомобіль не був зареєстрований в установленому законом порядку.

За виявлені порушення патрульні склали на кермувальницю відповідні адміністративні матеріали та провели профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху та дбати про безпеку себе і своїх близьких.