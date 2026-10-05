У Держархів Тернопільщини передали унікальну метричну книгу XIX століття

До Державного архіву Тернопільської області передали у дар метричну книгу про народження греко-католицької церкви села Лука Мала Скалатського деканату за 1836–1862 роки.

Документ придбали з приватної колекції завдяки краудфандинговому збору в соціальних мережах. Ініціаторкою збору стала Наталія Олексюк із Коломиї. До нього долучилися небайдужі люди, завдяки чому вдалося викупити два цінні історичні документи. Один із них поповнив фонди Державного архіву Тернопільської області, а інший передали до архівної установи сусіднього регіону.

У Державному архіві зазначають, що метрична книга є важливим історичним джерелом, яке дає змогу досліджувати родоводи та повертати із забуття імена мешканців краю.

Окремо в архіві подякували Ірині Равчевій за підтримку збору, а також Володимиру Федоріву та Христині Завальоній — за допомогу з логістикою та безпечну доставку книги до архівної установи.

Тепер метрична книга зберігатиметься у фондах Державного архіву Тернопільської області.