 Львівський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання

Незабаром перед випускниками шкіл постане важливий вибір – яку професію обрати та який виш стане для них місцем навчання на найближчі роки. Тернопільські правоохоронці та представники Львівського державного університету внутрішніх справ провели профорієнтаційний захід для курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Майбутнім абітурієнтам розповіли про особливості вступної кампанії, спеціальності, які можна здобути у виші, умови навчання та проживання.

Як повідомляє т.в.о. заступника декана факультету №1 Львівського державного університету внутрішніх справ Михайло Шевців, навчальний заклад пропонує можливість здобуття вищої освіти у різних галузях знань, зокрема у сфері права, правоохоронної діяльності, правоохоронних інформаційних систем, а також у галузях психології та економіки.

Про навчання, стажування, про участь в науково-просвітницькій діяльності та спортивних заходах ліцеїстам розповіли й курсанти університету. Вони зауважили, що спочатку було непросто, адже навчання в цьому закладі – це не лише лекції, а й сувора дисципліна, стройова підготовка та фізичні навантаження.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Ігор Сидорук зазначив, що курсанти, які закінчать відомчі виші, без роботи не залишаться: «Ця зустріч буде для вас чудовим досвідом, який допоможе зрозуміти чи підходить вам ця професія. Сподіваюся, що ви поповните ряди поліцейських. Ми готові вас прийняти, надати всі необхідні знання та навички, щоб ви стали справжніми професіоналами своєї справи».

Ліцеїсти також побачили роботу правоохоронців зсередини. Їм провели екскурсію ситуаційним центром, де продемонстрували, як сучасні технології допомагають у розкритті злочинів. Побачили майбутні вступники роботу операторів спецлінії 102.

«Ми показуємо саму структуру ГУНП, що дає змогу майбутнім абітурієнтам зрозуміти, яку спеціальність вони можуть обрати після того, як закінчать навчання», – каже старший інспектор відділу професійного навчання УКЗ ГУНП в Тернопільській області Олег Баранський.

Цікавою та пізнавальною стала зустріч із працівниками вибухотехнічної служби. Фахівці розповіли про розмінування деокупованих територій та про сучасні вибухонебезпечні предмети, які росіяни використовують у війні з українцями. Поліцейські-кінологи показали, як службові собаки допомагають у розшуку зниклих людей, затриманні зловмисників та виявленні заборонених речовин.

«На мою думку, такі заходи дійсно необхідні, бо вони мотивують молодь, яка робить нашу країну сильнішою. Від молоді залежить наше майбутнє. Деякі наші курсанти хочуть вступити до лав поліції», – підсумував курсант Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Чашурін.

Для тих, хто бажає здобути якісну освіту та стати частиною великої поліцейської родини, Львівський державний університет внутрішніх справ та інші заклади вищої освіти, що готують правоохоронців, відкривають свої двері.

За детальними роз’ясненнями щодо умов та особливостей вступу звертайтеся до Управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області або за номерами телефонів: (067) 653 77 28, (067) 653 45 93.