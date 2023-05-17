Поліція вилучила спецперепустку у співака Віктора Павліка, після того, як нею кічілась дружина в інсті. Про це повідомляє Олександр Рудоманов.

Нагадаємо, співака Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилась в мережі спецперепусткою, яку нібито отримала від чоловіка в подарунок. Жінка зняла на відео, як вона та Віктор Павлік проїжджають Південним мостом у Києві, який зараз використовується тільки для спецтранспорту, на що відреагувала у середу, 17 травня, поліція Києва.

Скандал стався у понеділок, 15 травня, коли дружина Віктора Павліка показала своїм підписникам в Instagram «романтичний подарунок» від чоловіка. Йшлося про спеціальну перепустку, яка дозволяє пересуватися у комендантський час. На відео, яке опублікувала Катерина Репяхова, вона вказала геолокацію, засвідчивши, що вони проїхали Південним мостом.



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