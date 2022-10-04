“росія – терорист”, – тернополяни звернулися до світу танцем (відео)

Танцюючі тернополяни з соціальних танців клубу SDC Ternopil взяли участь у всесвітньому флешмобі, чим привернули увагу світу до війни в Україні.

Щороку у світі відбувається флешмоб для тих, хто танцює танець зук. На вказану організаторами композицію та хореографію різні танцювальні колективи зі всього світу втілюють танцювальну постановку, яку потім демонструють у відео. Організатори потім роблять загальний ролик з найкращих виступів, свого часу виступ з Тернополя навіть став заглавним для такого збірного світового ролику.

Цього року тернопільські танцюристи танцювали у бомбосховищі на фоні плакату з написом «росія – терорист». Танцюристи були символічно одягнені у футболки в кольорах українського прапора.