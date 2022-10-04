13:26 | 4.10.2022
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На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувались п’ятеро людей

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 жовтня в с. Комарівка Монастириської територіальної громади. Близько 12.00 годин, на автодорозі Н18, відбулося зіткнення двох легкових автомобілів «Mazda 3» та «Suzuki Grand Vitara». 

Внаслідок ДТП травмувались п’ятеро людей, які проїжджали Тернопільщину транзитом: сімейна пара з м. Івано-Франківськ та ще троє жителів м. Вінниця. Серед потерпілих є неповнолітній – 11-річний вінничанин.

Всіх травмованих госпіталізували в Монастириську лікарню.

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