На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувались п’ятеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 жовтня в с. Комарівка Монастириської територіальної громади. Близько 12.00 годин, на автодорозі Н18, відбулося зіткнення двох легкових автомобілів «Mazda 3» та «Suzuki Grand Vitara».

Внаслідок ДТП травмувались п’ятеро людей, які проїжджали Тернопільщину транзитом: сімейна пара з м. Івано-Франківськ та ще троє жителів м. Вінниця. Серед потерпілих є неповнолітній – 11-річний вінничанин.

Всіх травмованих госпіталізували в Монастириську лікарню.