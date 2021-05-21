Розшукують чоловіка, через якого евакуювали учнів та вчителів з двох шкіл Тернополя

Ми уже повідомляли, що у Тернополі з двох шкіл терміново евакуйовують дітей та вчителів.

За інформацією поліції, про небезпеку, яка, ймовірно, загрожує дитині, повідомив мамі однієї з учнів незнайомець. Розмова відбувалася перед школою №28 Тернополя 21 травня. Жінці не вдалося дізнатися більше, бо чоловік одразу пішов.

Цю інформацію тернополянка переказала директору школи, а він повідомив у поліцію. Правоохоронці внесли даний факт в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення у вказаний навчальний заклад та перевірили його на наявність вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські просять допомогти встановити особу незнайомця, а також проводять заходи для збереження спокою та порядку з метою недопущення будь-яких надзвичайних ситуацій біля шкіл № 28, 29 та ДЮСШ№ 1.

удь-яку інформацію можна повідомити за номерами: 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.