На Тернопільщині триває процес приватизації

В Україні триває процес приватизації, який передбачає проведення аукціонів з продажу підприємств, що раніше перебували на балансі держави. Це потрібно для того, щоб перетворити збиткові держпідприємства на прибуткові виробництва.

«Приватизація – це один із наповнювачів державного бюджету фінансами. А фінанси – це будівництво доріг, шкіл, виплати заробітних плат та пенсій. Тому закликаю охочих брати участь в аукціонах, які проводять на платформі Прозоро. Сам процес аукціону простий та зрозумілий», – каже Руслан Белошицький, заступник начальника регіонального відділення – начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

У приватизації зацікавлені як самі підприємці, так і держава. Це дасть нове життя збитковому майну, залучить інвестиції та перетворить збитковий баласт на оновлені підприємства.

«Відповідно до доручення голови ОДА було утворено робочу групу, яка працює з тими об’єктами, які сьогодні потребують ефективного власника, які потребують реконструкції та інвестицій. Вся процедура приватизації проходить виключно на електронному майданчику Прозоро. Саме ця система дає можливість підприємцям відчувати впевненість в чесності правил гри. Також дозволяє виявляти ефективних власників», – зазначає перший заступник голови ОДА Ігор Дем’янчук.

Як розповів директор ДП “Укрспирт” Мишковицьке МПД Олег Пастух, приватизація дасть можливість не лише відновити роботу підприємства, а й створити нові робочі місця.

«Я надіюсь, що при проведенні приватизації прийде власник, який відновить виробництво. Своєю чергою, це дасть можливість створити 155 нових робочих місць та сприяти розвитку громади», – додає Олег Пастух.

Відповідно до Наказів ФДМУ, до об’єктів малої приватизації що перебувають на території Тернопільської області було включено ряд об’єктів Спиртової галузі України зокрема: окреме майно Марилівського МПД, окреме майно Хоростківського МПД, окреме майно Козлівського МПД, окреме майно Кобиловолоцького МПД, окреме майно Мишковицького МПД (база МТП), окреме майно Мишковицького МПД (спиртове виробництво), окреме майно Залозецького МПД.

За наслідками проведених аукціонів протягом 2020 року та 1 кварталу 2021 року в державний бюджет України від продажу окремого майна вищезазначених МПД надійшло коштів на загальну суму 167,7 млн грн (з ПДВ).

Найближчим часом планується повторно виставити на аукціони окреме майно Залозецького МПД та окреме майно Кобиловолоцького МПД. Окрім цього, Управлінням планується вперше виставити на електронний аукціон окреме майно Борщівського МПД.