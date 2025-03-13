Скандал із землею заповідника: чому Труш і ОДА не зупинили незаконне привласнення?

У Господарському суді Тернопільської області знову розглядається справа щодо незаконного привласнення майже 11 га землі природно-заповідного фонду Тернопільською міською радою за мовчазної згоди тодішнього голови облдержадміністрації Володимира Труша.

Тернопільська окружна прокуратура представляє обвинувачення у цій справі, яка тягнеться ще з 2023 року. До процесу залучено також Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, яке неправомірно інвентаризувало ділянку заповідного фонду як землю сільськогосподарського призначення та передало її в комунальну власність ТМР.

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 5 березня 2021 року, в комунальну власність були прийняті земельні ділянки загальною площею 514 га, розташовані за межами населених пунктів Кобзарівської, Курівецької, Городищенської, Малашовецької, Чернихівської сільських рад та Тернопільської міської ради. Серед них опинилася й земельна ділянка площею 10,74 га, що входить до складу гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський». На думку прокуратури, це рішення було прийняте з перевищенням повноважень і суперечить Земельному кодексу України та Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Ділянка розташована в межах заказника і має кадастровий номер 6122685400:01:001:0053. Колишній очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш, замість ініціювати судовий процес щодо повернення цієї землі у державну власність, не вчинив жодних дій для припинення порушень.

Вже третій рік Тернопільська окружна прокуратура намагається повернути землю заповідного фонду державі, адже її передача у користування третім особам може призвести до безповоротного знищення природної території. Однак Тернопільська міська рада, яка після реформи децентралізації стала правонаступницею Малашовецької сільради та була обізнана з межами заказника «Серетський», у суді заперечує свою вину. Представники мерії заявляють, що не усвідомлювали, що спірна ділянка належить до природно-заповідного фонду.

Позицію прокуратури у суді підтримує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Враховуючи, що площа заказника «Серетський» становить 1192 га, міськрада незаконно заволоділа майже 10% його території.

Прокурор у суді повідомив, що звертався до Тернопільської ОДА з проханням втрутитися у ситуацію, але отримав відповідь, що облдержадміністрація не бачить порушень у тому, що землі заказника змінили категорію на сільськогосподарські. Посилаючись на законодавчі прогалини, ОДА відмовилася від судового захисту території.

Свою провину заперечує й Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, заявляючи, що діяло згідно з чинним законодавством. Водночас у 2022 році було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого розслідується підроблення посадовцями Тернопільської філії ДП «Центр державного земельного кадастру» технічної документації. Згідно з матеріалами справи, незаконно змінено статус ділянок загальною площею 17,74 га, які фактично знаходяться в межах гідрологічного заказника. Внаслідок цих дій державі завдано збитків на суму понад 300 тисяч гривень.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 22 грудня 2023 року позов прокуратури було задоволено, а земельну ділянку площею 10,74 га повернуто у власність держави. Західний апеляційний господарський суд залишив скаргу міськради без задоволення. Однак Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ТМР та направив справу на повторний розгляд до Господарського суду, де зараз тривають судові слухання.