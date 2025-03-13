Англієць пошкодив, комунальники відновили: у Тернополі врятували історичний ліхтар

На бульварі Тараса Шевченка відновили декоративну опору освітлення, яку нещодавно пошкодив громадянин Великої Британії. Цей ліхтар – один із шести, що збереглися в місті ще з 50-х–60-х років минулого століття.

У ніч з 29 на 30 січня іноземець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розбив вікно в адміністративному приміщенні Тернопільського районного управління поліції. Після цього він вирушив у центр міста, де пошкодив історичний ліхтар поблизу універмагу. Камери відеоспостереження зафіксували момент хуліганських дій.

Фахівці КП «Тернопільміськсвітло» оперативно відновили конструкцію ліхтаря, замінили світильники на сучасні LED-лампи та підключили до загальної міської мережі освітлення.

Відновлення історичного ліхтаря – це не лише питання освітлення, а й збереження архітектурного стилю та благоустрою міста.