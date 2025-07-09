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Страшна смертельна ДТП на Тернопільщині: вантажівка зімʼяла легковий автомобіль

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Сьогодні, близько 16:00, поблизу села Синява Тернопільського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажний автомобіль та легковик. Унаслідок зіткнення загинули четверо людей — їхні травми виявилися несумісними з життям.

На місці трагедії працюють слідчі, які спеціалізуються на розслідуванні автопригод. Наразі встановлюються обставини зіткнення, а також особи загиблих.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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