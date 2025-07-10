Обшуки, мільйони і техніка: чим обернувся для тернополян суглинковий бізнес “по-чорному”

На лаві підсудних опиняться четверо жителів Тернопільщини, яких обвинувачують у незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення. За даними слідства, організував незаконний бізнес 50-річний приватний підприємець з Тернополя. Він залучив до протиправної діяльності ще трьох осіб, чітко розподіливши між ними обов’язки — від керування спецтехнікою до обліку та транспортування видобутого матеріалу.

Суглинок незаконно добували на території родовища в селі Малий Ходачків Тернопільського району. Видобутий матеріал використовували для виробництва цегли. Як засвідчила інженерно-екологічна експертиза, дії учасників організованої групи завдали державі збитків на суму понад 500 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили та припинили діяльність зловмисників. Під час обшуків вилучено службову документацію, близько 2 мільйонів гривень готівкою та транспортну техніку.

Обвинувальні акти вже скеровані до суду. Усім фігурантам інкримінують незаконне користування надрами у складі організованої злочинної групи у значному розмірі (ч. 2 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.