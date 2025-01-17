У Тернополі відбудеться благодійний захід «Історії Героїв, які серед нас», який організовує благодійний фонд «СТВОРЕНІ ПЕРЕМАГАТИ» на чолі з Майєю Юркевич.



26 січня в Open Space Ternopil о 17:00 тернополяни зможуть стати частиною особливого заходу, що об’єднує людей, які своїми вчинками надихають і допомагають наближати перемогу України.



Захід покликаний не лише розповісти надихаючі історії Героїв, які творять нашу історію сьогодні, але й зібрати кошти для підтримки захисників на фронті. Цього разу кошти будуть спрямовані на закупівлю чотирьох комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для 45-ї окремої артилерійської бригади.



Подія стане платформою для спілкування, обміну досвідом і підтримки. Ви почуєте мотивуючі історії наших захисників, волонтерів, медиків та підприємців, які не здаються і надихають інших.



Особливі гості:

• Михайло Діанов — оборонець «Азовсталі», Герой України, який пройшов полон і став символом незламності.

• Геннадій (позивний «Тарантул») — морський піхотинець, учасник бойових дій з 2014 року, кавалер ордена «За мужність».

• Ярослав Яготін (Ярік) — волонтер, музикант і капелан, співзасновник проєкту «Ветеран Таксі».

• Михайло Смачило — засновник Медичного центру святої Терези, який активно допомагає військовим і їхнім родинам.

• Ірина Головко — підприємиця, дружина військового, яка балансує між бізнесом, волонтерством і сім’єю.



У рамках заходу відбудеться благодійний аукціон, де можна буде придбати унікальні лоти, серед яких:

• Намисто «Дух предків» — прикраса зі справжніми копіями монет часів Ярослава Мудрого, які символізують спадок і силу українського народу.

• Мотанка «Захисниця» — автентична оберігова лялька, створена майстринею Ольгою Новак.

• Та багато інших цікавих та символічних лотів.



Цей захід — це можливість відчути силу єдності, дізнатися більше про героїчні долі тих, хто творить нашу історію, і зробити внесок у перемогу. У цей час кожна підтримка важлива.



Деталі заходу:

Дата: 26 січня

Місце: Open Space Ternopil

Початок: о 17:00



Партнери заходу: Файне.UA, Karma Кава ростерія Soloway, сімейна ресторація «Три Миколи», TM Rivolta.



Не пропустіть нагоду долучитися до доброї справи, підтримати захисників і надихнутися справжніми історіями Героїв, які серед нас!

Поділіться:









