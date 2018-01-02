Прикрашайте оселю власними фото, а не картинками з ринку. Новорічна підбірка від тернопільських фотографів

Тернополяни все частіше звертаються до професійних фотографів. До студій найчастіше приходять з родинами. Нині більша увага на сімейні цінності, – каже креативний директор фотостудії «АртЛюкс» Ірина Зелененька-Процюк. Вона вважає, що фотосесії найбільш позитивно впливають на жінок.

– Є таке явище, як фототерапія. – розповідає Ірина. – Терапія після отриманого результату. Кожна людина (жінка! ) гарна, обдарована та особлива, але більшість з нас себе недооцінюють та надто критикують. Ми ж на фото показуємо людей точно такими, як вони є. Завжди жартую, що ніби дзеркала не мають вдома та й ніби не бачили себе досі. Сімейні фотографії теж бувають терапією. Особливо, коли люди прикрашають інтер’єр сімейними фотографіями, це своєрідне ствердження сім”ї, зрештою, це просто естетично та аристократично.

Фотосесії особливо позитивно впливають на жінок, які сумніваються в собі, які сприймають себе критично. – вважає Ірина Зелененька-Процюк. – До нас приходять такі розкішні жінки. – продовжує вона. – Вони з такими гарними фігурами, формами, рисами і не вважають себе красивими. Але після зйомки, коли готові фотороботи — сприймають вже себе по-іншому, впевненіші в собі , підвищується їх самооцінка. А особливо після того, як виставляють фото в соцмережах і в свою адресу отримують хвилю компліментів. В чоловіків, напевне, теж таке є. Але вони менш емоційні і ніколи в тому не признаються. Чоловіки люблять фотографуватися набагато менше або й цілком не люблять, але таки приходять ради дорогих людей.

В нас є сім’ї, які фотографуються дуже часто, це вже або традиція, або приємна і корисна фотозалежність. Інколи приходять батьки вже дорослих та й вже давно не дітей, їм жаль, що таки не знайшли часу професійно відзняти дитинство та й цей невловимий процес дорослішання. Саме тому такою популярністю користуються подарункові сертифікати на фотосесію, цей подарунок доречний і в родинному, і в дружньому колі.

Ірина знає багато випадків, коли у людей змінювалося життя після вдалих фотосесій.

– І заміж виходили, і всяке було. – розповідає. Це дуже актуально в цей теперішній час, коли візуальний матеріал — номер один в інтернет-просторі, всіх і все купляють спершу очима. Звісно ж, фотоапарат вдома потрібно мати в будь-якому випадку. Але професійна зйомка незамінна. Це те саме, що мати вдома ножиці і постригтися самому. А що піти в перукарню? Це абсолютно різні результати. А ще важливо друкувати фотографії, відновіть цю стару добру традицію, це допоможе зорієнтуватися та хоча б на мить перепочити в цьому динамічному та вимогливому часі

Практикуючий психолог Ірина Калакайло розповідає, що таке фототерапія. Як фотографія може бути терапією і терапією від чого.

– Фототерапія хоч і достатньо новий метод, але знаходить широке поширення в професійній діяльності психологів. Раніше цей термін вживався тільки для терапії світлом. Зараз використовується також для методів, де залучені фотографії чи процес фотографування. Але тут варто внести деяку ясність, щоб зрозуміти в чому ж саме терапія. Професійна терапія може проявлятися в двох основних процедурах. Перший, це коли психолог чи психотерапевт і клієнт працюють з уже існуючими фотографіями: індивідуальними, сімейними чи зробленими на роботі. Розглядаючи їх на терапевтичній сесії, можна аналізувати дуже багато речей. Наприклад, розбираючи стосунки в парі можна подивитися динаміку їх взаємин в часі. Чи, наприклад, ієрархію в колективі. За індивідуальними фото можна працювати зі страхами, комплексами, і прихованими чи неусвідомленими бажаннями.

Практикуються також ритуали знищення фотографій, для того, щоб допомогти перегорнути сумну сторінку життя. Другим є метод терапевтичного фотографування. Коли терапевт ставить задачу клієнту фотографувати події, об’єкти навколо, які відображають ті чи інші психологічні стани, з якими вони працюють. Саме зображення на фото і стають інструментом терапії.

Варто зазначити, що це є професійна діяльність, яка повинна проводитись спеціалістом. Але це зовсім не означає, що будь-яка людина не може сама собі проаналізувати і робити висновки, розглядаючи свої фотографії. Для практикування достатньо взяти 10-15 фотографій в різних ситуаціях. Розглядаючи їх, необхідно спробувати відповідати на запитання: «Наскільки я «справжній» на фото?», «Чи маю я якусь типову «маску», яку часто вдягаю на себе, фотографучись? Для чого вона мені?», «Чи відповідає моє зображення тому, як я сам чи сама це сприймаю?» та інші. Така саморефлексія допомагає багато зрозуміти і навіть часто прийняти якісь рішення.

– Чому підвищується самооцінка у жінок після вдалих фотосесій?

– Дійсно, доступність фотографування зараз (кожен може зробити фото себе чи події навколо) значною мірою вплинуло на те, як людина ставиться до свого відображення, як оцінює себе. Ми пам’ятаємо сімейні чи робочі фотографії 25-літної давності, де всі чинно сидять і самовираження особливо не віталося. Ще 10-15 років на фотоапарат треба було збирати гроші декілька місяців, 6-7 років тому слово «селфі» взагалі не існувало (а в 2015 році було внесене до словників англійської мови).

Професійна фотосесія стала достатньо доступним і популярним сервісом. Фотографія, яка подобається людині, чоловікові чи жінці, дійсно позитивно впливає на самооцінку. А безмежні можливості скажімо таких програм як Photoshop, в якій можна і зморшку стерти, і 5 кілограмів на талії замалювати, часто навіть створює міфічне відчуття себе красивого. Але, як психолог, вважаю, що не сама вдала фотографія має значний вплив на те, як ми себе оцінюємо. Спробую пояснити на простому прикладі. Ось зробила людина свою нову вдалу фотографію. Найімовірніше, що вона з нею зробить – це покаже значимим для неї друзям або виставить на сторінку в соціальну мережу. І нетерпляче буде дивитися на реакцію людей чи рахувати скільки «лайків» ця фотографія набрала у Facebook. Ця реакція чи лайки – ось рушійна сила.

– Якщо на фото людина гарна, то вона й у житті така, напевне.

– Ну тут напевно справа в кліше. Раніше навіть говорили, що скажи людині, що вона фотогенічна, то це її образити. Бо означає, що в реальному житті вона не Мерлін Монро. А як часто трапляються розчарування, коли очікуєш в реальному житті побачити в людині те саме, що бачив на її світлинах. Як і в будь-якій справі, в фотографії є свої рецепти і техніки, які допоможуть людині навіть з дуже посередньою зовнішністю виглядати красиво на фото. На професійних сайтах фотографів можна знайти поради, як вибрати вдалий ракурс чи як приховати певні недоліки: двійне підборіддя чи зайві кілограми на стегнах, скажімо. Але ж знову хочу зазначити, що техніка, прийоми – це важливо. Але не головне. Емоція, стан душі, хвилинний настрій, кураж – ось складові красивої фотографії.

– Чоловікам потрібні фотосесії? Чи це неприродно, щоб вони любили фотографуватися?

– Ох, ці ж стереотипи. А що чоловіки не переживають за свою зовнішність? Чи їм не важливо, як їх сприймають значимі для них люди? Так, чоловіки і жінки реагують на однакові подразники по різному. І значення в ті ж самі події вони можуть вкладати різне. Але це не означає, що тільки через те, що це чоловікам, не є нормально любити те, що в суспільстві вважають більш «жіночою» справою. Я б швидше зробила наголос на тому, що чоловіки і жінки у фотографіях будуть вибирати різні акценти. Центром фотографії для жінки буде вона сама. Зовнішність, одяг, аксесуари. Тоді, як для чоловіка це буде фон – на якому він є: машина, Ейфелева вежа, чи рукопотискання з відомим політиком. Але ж знову, все це дуже індивідуально і залежить від особистої історії кожного, а не від статі.

– А сімейні фотосесії теж бувають фототерапією? У яких випадках?

– Безперечно, як інструмент для роботи психотерапевта, так і для самої родини, як я вже зазначала. З одного боку фотографування разом може бути відображенням гарної і щасливої родини. З іншого, може оголити сімейні конфлікти і складності в стосунках. Але я б хотіла звернути увагу на ще один нюанс. Дуже часто «організатор» (зазвичай мама) сімейної фотосесії надивиться зразків фотографій в Інтернеті і підбирає якісь дуже екстраваганні і не властиві для своєї сім’ї ракурси. В своїй уяві вона вимальовує собі фото своєї родини, яке схоже на фото родини Анжеліни Джолі і Бреда Пітта, а в реальності отримує фото, на якому і чоловік не такий сексі, і у неї самої не такий вигляд гламурний. Та і діти не такі, як в рекламі BabyGap. Ось і створене власними руками розчарування. Тому, будьте собою і отримуйте задоволення.

– Якось на атмосферу в домі впливають сімейні фото, які розвішані у кімнатах? Як саме? Чому потрібно фотографуватися разом?

– Фотографії зберігають історію родини, допомагають відчувати зв’язок з предками. Розглядаючи старі фотографії, людина може знайти схожість з дідом чи прабабусею. Вони несуть якусь особливу енергетику. Так ніби можна доторкнутися до події, яка сталася дуже багато років тому. Будь-яка оселя виглядає більш «живою», коли на стінах є сімейні фото. Також ви можете розказати цікаві історії, зображені на фотографіях, розважаючи гостей вашого дому. Прихильники філософії організації простору Фен-шуй вірять, що сімейні фото поставлені у правильному місці в домі, допоможуть підсилити енергію сімейного благополуччя. Отож, якщо ви будете наступного разу придумувати подарунок для своїх родичів чи друзів, розгляньте сертифікат на професійну фотосесію, як цікавий варіант.

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