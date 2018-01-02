5 січня у Тернополі відбудеться важливий для всього міста суд

У п’ятницю, 5 січня, у Тернопільському окружному адміністративному суді (вул. Кн. Острозько, 20) відбудеться судовий розгляд позову ТОВ “Тернопільтепло” до Управління екології та природніх ресурсів за головування судді Мандзій О. щодо оскарження призупинення видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин.

“По простому, так звані інвестори не можуть зрозуміти, чому Управління екології зреагувало на судове оскарження Екологічних експертиз та діє згідно з законом, у якому чітко вказано, що в випадку судового спору слід призупинити процес видачі дозвільних документів. Приходьте, воно того варте, бо лише особистий контроль впливає на “недолюстрованих”, — йдеться в анонсі події Yulya Mamchak.