Із чим найбільше асоціюється 2017 рік у головного рятівника Тернопільської області?

Як працювалося рятувальникам Тернопільщини торік і до чого вони готуються в 2018 році, ми запитали в начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області, полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея.

“2017 рік найбільше асоціюється з технічним переоснащенням підрозділів, — зазначив Віктор Маслей. — Адже в цьому році ми отримали 8 пожежних автомобілів на базі шасі МАЗ. Вони закуплені коштом державного бюджету. Це вельми важливо для нас, адже у роботі (за браком коштів) доводиться користуватися застарілою технікою. Тож 8 нових машин – великий “плюс” для служби.

Щодо 2018-го, дуже надіємося, що продовжимо роботу, розпочату в 2017 р., над створенням добровільних команд та місцевих пожежних команд. Аби в кожній об’єднаній територіальній громаді була своя пожежно-рятувальна команда. І дуже хотілося б організувати рух добровольців-вогнеборців на теренах області – на зразок цивілізованого світу. Це люди, які працюють у будь-яких сферах, але мають бажання проявити себе, свою мужність і силу, й можуть стати добровольцями в боротьбі зі стихією. Вони можуть пройти вишкіл, отримати навички, щоб за потреби долучатися до гасіння пожеж та інших рятувальних робіт…”.