У Тернополі завершилися трьохтижневі навчання військових на операторів FPV дронів. Це проєкт навчального центру операторів БПЛА «West Guard Drones», – розповіла його керівниця Мар’яна Король.

«Коли почалася повномасштабна війна, ми з головою громадської організації «Країна рівності і правди» Юлею Мамчак допомагали українським захисникам із купівлею дронів. Після передачі їх воїнам, ми стикнулися з проблемою, що не всі захисники достатньо вміють управляти безпілотниками. Тому дрони швидко втрачались… Так ми зрозуміли нагальну потребу і почали працювати над стратегічними проектами для фронту, перший з яких – навчання військових мистецтву управління БПЛА. Для відкриття центру була пророблена велика робота та підписано ряд партнерських документів. В лютому 2023р. ми підписали Меморандум про співпрацю із засновницею й керівницею найбільшого в Україні навчального проєкту для військових Victory Drones – Марією Берлінською. Відтоді наші воїни вивчають онлайн теорію на курсах цього проєкту. А до нас бійці приїжджають на практичні заняття. З лютого ми проводимо навчання на дронах типу DJI Mavic. Заняття тривають 5 днів. Та оскільки технології розвиваються і ми мусимо йти вперед, відповідно до потреб військових зараз розширили роботу центру, додавши курс з управління на FPV-дронах (в народі кажуть, дронах-камікадзе). Тому ми зібрали команду інструкторів, підготували відповідну техніку, проконсультувавшись з іншими практиками та розпочали такий курс».

Мар’яна Король каже, FPV-дрони відносно не дорогі, але ними складніше управляти. Тому, якщо практичні заняття на дронах типу Mavic триває 5 днів, то на FPV – три тижні.

Організувати навчання на симуляторах допоміг литовський благодійний фонд Blue/Yellow, який очолює Йонас Охман. Цей фонд посприяв у купівлі потужних ноутбуків, за допомогою яких військові проходять частину курсу, а саме спочатку опановують навики управління FPV-дроном на симуляторі, наближеному до реальності.

«Зараз у нас випускний. Бійці вивчили теорію, пройшли практику на симуляторах і, протягом останнього тижня практикувалися на відкритій місцевості. Вчилися піднімати FPV у у повітря, а далі керувати ними під час польоту і виконувати складніші завдання. Це дуже велика і клопітка праця», – зазначає Мар’яна Король.

Коментар одного з інструкторів, який займається навчанням військових з початку повномасштабної війни:

«З початком повномасштабного вторгнення у великій кількості почали застосовуватись цивільні дрони, створені для художньої зйомки та рятувальників. Керувати ними не складно, проте для застосування у військових цілях оператору потрібно знати багато нюансів. По співвідношенню ціни та якості у даному сегменті найкращими виявились дрони виробників DJI (вже всім відомі Мавіки) та Autel. Ними робили розвідку, корегування артилерії та доставку корисного навантаження. Проте через дефіцит та ціну цих дронів, функцію доставки «подарунків» взяли на себе FPV (First Person View), які в своєму цивільному житті були спортивними дронами. Ними важче керувати, але їх можна зібрати під свої потреби: щоб літали швидше, на довші дистанції й нести більше корисного навантаження».

Інструктори, яких залучають до навчань, розповідає Мар’яна Король – професіонали з великим досвідом.

«У червні наші інструктори отримали нагороди від тодішнього Міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Всього у нас є 4 інструктори, які вчать керувати дронами типу Mavic, і ще 3 – вчать управляти FPV. Ми сформували міцну команду, яка разом працює на перемогу. Загалом керувати Мавіками ми уже навчили 120 військових. Сьогодні на дронах FPV завершили навчання 9 бійців. Наразі у нас один інструктор вчить одночасно трьох воїнів. Щоб бійці добре опанували навики – одночасно один інструктор може вчити управляти дроном типу Mavic 8-ох бійців, а дроном FPV – 4-ох», – зауважує Мар’яна Король.

Один з учасників навчань – військовослужбовець Василь. Боєць на початку повномасштабної війни пішов на курси топографії, а після їх завершення записався в цю школу операторів БПЛА.

«Я зрозумів, що цивільним дроном управляти легше, а FPV – складніше, бо у нього інша стабілізація, його важче підняти і утримати на місці».

Військовий Василь розповідає, що на фронті постійно є велика потреба у дронах.

«Часто потреби у дронах задовільняються за допомогою волонтерів або військові самі закупляють техніку. Крім дронів, які часто втрачаються через роботу ворожого РЕБу (Радіоелектронна боротьба), треба також посилені антени, зарядні станції, старлінки і так далі. Постійно чогось не вистачає. Це дійсно війна сучасних технологій .»

Боєць із позивним Альварес теж пройшов навчання. Каже, справді, новітні технології, такі як дрони, на війні допомагають ефективніше виконувати завдання і швидше досягати цілей.

«Зараз на фронті серед високих технологій використовують не лише дрони. Скажімо, є інтернет-розвідка – OSINT. Це розвідка відкритих джерел, наприклад, за фотографіями: є інструменти, з допомогою яких співставляють два зображення і визначають локацію на цих знімках. Також є розвідка щодо встановлення особи: достатньо знати ім’я, прізвище, по-батькові, знайти сторінки цієї людини у соцмережах і за фотографіями з соцмереж можна визначити місця і час її перебування. Якщо йдеться про військового – так само можна визначити, хто його побратими і де вони були чи є в конкретний момент. Щоб скористатися цією технологією, потрібні лише комп’ютер і навички».

Військові кажуть, спільна праця обов’язково дасть добрий результат. На війні знання і навички – не просто важливі, а рятують життя і ведуть до перемоги. Тільки об’єднуючись навколо спільної мети, українці повернуть волю рідній країні.