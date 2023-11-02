На Тернопільщині суто жіноча ДТП: дорогу не поділили жінка-автомобіліст та жінка-скутерист

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 листопада в м. Хоростків. Близько 20.00 годин на вул. Незалежності зіткнулись автомобіль «Volkswagen» та скутер «Honda». Водіями транспортних засобів були дві місцеві жіночки, майже однолітки.

За інформацією поліції, водійка автомобіля “Volkswagen” допустила зіткнення із “Honda”, кермувальниця якого здійснювала маневр повороту.

Водійку скутера доправили до хірургічного відділення з травмами різного ступеня тяжкості.