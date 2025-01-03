14:30 | 3.01.2025
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Тернопільські рятувальники презунтували Календар в якому наші Герої милі і відважні котики та кішечки

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Головне управління ДСНС України у Тернопільській області представили Календар на 2025 рік, який створили рятувальники. Це   більше, ніж просто щомісячні картинки чи дати. Це історія про людей, які щодня, без зброї в руках, захищають наше життя і безпеку.

На його сторінках рятувальники показали наших героїв трохи по-іншому — через образи милих і відважних котиків та кішечок.

  • Ми хотіли, щоб навіть найменші читачі зрозуміли, якими важливими є робота пожежника, піротехніка чи водолаза. А ще цей календар — наша подяка кожному, хто ризикує своїм життям заради спокою інших. І водночас, це спосіб нагадати про важливість відповідального ставлення до безпеки. Віримо, що ці теплі ілюстрації та короткі історії не лише викличуть усмішку, а й надихнуть кожного з нас бути уважними до себе і своїх близьких. Давайте разом зробимо 2025 рік безпечним, теплим і сповненим вдячності нашим героям, – просять рятувальники.

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