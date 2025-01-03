Тернопільські рятувальники презунтували Календар в якому наші Герої милі і відважні котики та кішечки
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області представили Календар на 2025 рік, який створили рятувальники. Це більше, ніж просто щомісячні картинки чи дати. Це історія про людей, які щодня, без зброї в руках, захищають наше життя і безпеку.
На його сторінках рятувальники показали наших героїв трохи по-іншому — через образи милих і відважних котиків та кішечок.
- Ми хотіли, щоб навіть найменші читачі зрозуміли, якими важливими є робота пожежника, піротехніка чи водолаза. А ще цей календар — наша подяка кожному, хто ризикує своїм життям заради спокою інших. І водночас, це спосіб нагадати про важливість відповідального ставлення до безпеки. Віримо, що ці теплі ілюстрації та короткі історії не лише викличуть усмішку, а й надихнуть кожного з нас бути уважними до себе і своїх близьких. Давайте разом зробимо 2025 рік безпечним, теплим і сповненим вдячності нашим героям, – просять рятувальники.