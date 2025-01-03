У ВАКС переховується суддя, яка у 2013 році забороняла Тернопільський майдан

В Офісі очищення судової системи виявили суддю Вищого антикорсуду Інну Білоус, яка у 2013 році забороняла Тернопільський майдан та скасувала 7 рішень органів місцевого самоврядування, що підтримували Революцію гідності. Проте ані громадські активісти, ані міжнародні експерти не реагують на виявлені факти, йдеться у дописі на сторінці Офісу.

Як повідомляється, 10 грудня 2013 року Інна Білоус, перебуваючи на посаді судді Тернопільського окружного адміністративного суду, заборонила низці партій до 7 січня 2014 року проводити мирні зібрання на території Тернопільської області. Також вона скасувала 7 рішень органів місцевого самоврядування, якими підтримувалась Революція гідності.

Проте, зазначається у дописі, Білоус дивним чином пройшла всі необхідні перевірки як на посаді судді Тернопільського окружного адміністративного суду, так і під час призначення на посаду судді ВАКС.

“Члени ГРД Роман Маселко та Михайло Жернаков не написали жодного посту про суддю, яка заборонила Тернопільський майдан (другий за масштабом після Київського). Відсутні негативні пости чи звернення, а Громадська рада міжнародних експертів закрила очі на ці факти, визнавши суддю доброчесною для ВАКСу. Друзям можна таке пробачити…”, – наголосили в Офісі очищення судової системи.

Дані журналістів прокоментував адвокат Ростислав Кравець.

“Схоже, що активісти вийшли самі на себе і продаж посад суддів ВАКС, замовні й покупні рішення вже стали повністю очевидні”, – написав він.

Водночас журналісти звернули увагу на вибірковий підхід: Білоус не звільнили за те, за що у меншому обсязі звільняли інших суддів. Подібні на цей факти стали причиною прохання до Конституційного суду перевірити на конституційність залучення до відбору антикорупційних, правоохоронних та судових органів міжнародних експертів. Про це написав у своєму Телеграм каналі юрист Олег Шрам.

Професійна юридична спільнота вже давно б’є на сполох, що ВАКС, НАБУ та активісти на грантах створили систему взаємного покривання, що дозволяє суддям безкарно порушувати закони. Як наслідок, боротьба з корупцією стає неефективною та викликає слушні запитання у держав – донорів України.

Інна Білоус у серпні 2012 році призначена на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду та так “відзначилася” під час Революції гідності:

– скасувала рішення Зборівської міської ради № 1054 від 02.12.2013 р. «Про стан громадянських прав і свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України»

https://reyestr.court.gov.ua/Review/53436367

– скасувала рішення Почапинської сільської ради шостого скликання № 417 від 03.12.2013 р. “Про суспільно-політичну ситуацію в Україні”

https://reyestr.court.gov.ua/Review/37033587

– скасувала рішення Підгаєцької районної ради Тернопільської області №230 від 03.12.2013 р. “Про звернення депутатів Підгаєцької районної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо політичної ситуації в Україні”.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/37033591

– скасувала рішення Шумської районної ради №256 від 03.12.2013 р. “Про суспільно-політичну ситуацію в Україні

https://reyestr.court.gov.ua/Review/37033574

– скасувала Збаразької районної ради №266 від 03.12.2013 р. “Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо політичної ситуації в Україні”

https://reyestr.court.gov.ua/Review/37033575

– скасувала рішення Золотопотіцької селищної ради №585 від 27.11.2013 р. “Про підтримку Євроінтеграційного курсу України”

https://reyestr.court.gov.ua/Review/37033543

– “Встановити обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів тощо) Тернопільській обласній організації політичної партії «За Україну», Тернопільській обласній організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Тернопільській обласній організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Тернопільській обласній партії «Удар Віталія Кличка», та іншим суб’єктам та особам в частині місця їх проведення шляхом заборони у період з 10 грудня 2013 року по 07 січня 2014 року проводити такі зібрання за місцезнаходженням”. Допущено негайне виконання.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/35950818



