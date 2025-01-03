В’ячеслав Негода “наслав” поліцію на «Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області»
Голова Тернопільської військової адміністрації В’ячеслав Негода дав вказівку провести позаплановий аудит діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області», керівником якої є Ірина Скуратко.
У ході аудиту виявлено ознаки правопорушень, нецільового використання бюджетних коштів та інші порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат і збитків.
Відповідно до стандартів внутрішнього аудиту, матеріали перевірки передано до Національної поліції України в Тернопільській області для подальшого розслідування.
В’ячеслав Негода наголосив на важливості дотримання законодавства та прозорості у використанні бюджетних коштів.
Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області створена 26 грудня 2017 року.
Мета цієї структури – підвищення конкурентноспроможності Тернопільського регіону за рахунок залучення всіх видів ресурсів, і внаслідок цього покращення добробуту його мешканців. Місія Агенції – об’єднання зусиль влади, бізнесу та громади для забезпечення сталого розвитку Тернопільщини.