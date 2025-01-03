В’ячеслав Негода “наслав” поліцію на «Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області»

Голова Тернопільської військової адміністрації В’ячеслав Негода дав вказівку провести позаплановий аудит діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області», керівником якої є Ірина Скуратко.

У ході аудиту виявлено ознаки правопорушень, нецільового використання бюджетних коштів та інші порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат і збитків.

Відповідно до стандартів внутрішнього аудиту, матеріали перевірки передано до Національної поліції України в Тернопільській області для подальшого розслідування.