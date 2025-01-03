14:31 | 3.01.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В’ячеслав Негода “наслав” поліцію на «Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Голова Тернопільської військової адміністрації В’ячеслав Негода дав вказівку провести позаплановий аудит діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області», керівником якої є Ірина Скуратко.

У ході аудиту виявлено ознаки правопорушень, нецільового використання бюджетних коштів та інші порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат і збитків.

Відповідно до стандартів внутрішнього аудиту, матеріали перевірки передано до Національної поліції України в Тернопільській області для подальшого розслідування.

В’ячеслав Негода наголосив на важливості дотримання законодавства та прозорості у використанні бюджетних коштів.

Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області створена 26 грудня 2017 року.

Мета цієї структури – підвищення конкурентноспроможності Тернопільського регіону за рахунок залучення всіх видів ресурсів, і внаслідок цього покращення добробуту його мешканців. Місія Агенції – об’єднання зусиль влади, бізнесу та громади для забезпечення сталого розвитку Тернопільщини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *